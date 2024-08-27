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Медведев: YouTube проводит враждебную политику по отношению к России

Ведомости

Видеохостинг YouTube проводит враждебную политику по отношению к России, продвигая ресурсы оппонентов государства. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Они полностью зачищают наши ресурсы, а ресурсы наших оппонентов и наших врагов – скажем прямо – продвигают. Ну, это неправильно», – сказал он (цитата по ТАСС). Медведев добавил, что Россия неоднократно обращала внимание на необходимость «держать баланс».

При этом Медведев заявил, что ограничительные меры, направленные на работу Youtube, – это «не очень хорошо». По его словам, чем больше источников информации, тем лучше, но не в тех случаях, когда они носят «откровенно враждебный характер».

Замедление YouTube в России началось в июле. 3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. Видео при этом продолжало воспроизводиться в высоком качестве в «Яндекс.Браузере» и в десктопной версии Safari.

В июле стало известно, что YouTube заблокировал 207 каналов российских государственных СМИ и общественных деятелей с 2020 г. 4 июля видеохостинг удалил аккаунты попавших под санкции Евросоюза российских исполнителей, в том числе Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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