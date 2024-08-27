Медведев: YouTube проводит враждебную политику по отношению к России
Видеохостинг YouTube проводит враждебную политику по отношению к России, продвигая ресурсы оппонентов государства. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Они полностью зачищают наши ресурсы, а ресурсы наших оппонентов и наших врагов – скажем прямо – продвигают. Ну, это неправильно», – сказал он (цитата по ТАСС). Медведев добавил, что Россия неоднократно обращала внимание на необходимость «держать баланс».
При этом Медведев заявил, что ограничительные меры, направленные на работу Youtube, – это «не очень хорошо». По его словам, чем больше источников информации, тем лучше, но не в тех случаях, когда они носят «откровенно враждебный характер».
Замедление YouTube в России началось в июле. 3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. Видео при этом продолжало воспроизводиться в высоком качестве в «Яндекс.Браузере» и в десктопной версии Safari.
В июле стало известно, что YouTube заблокировал 207 каналов российских государственных СМИ и общественных деятелей с 2020 г. 4 июля видеохостинг удалил аккаунты попавших под санкции Евросоюза российских исполнителей, в том числе Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса.