РКН рассказал о правилах маркировки рекламы при переносе контента с YouTube

Интернет-рекламу, которая ранее уже была зарегистрирована в ЕРИРе (Единый реестр интернет-рекламы), при переносе контента на новую площадку повторно маркировать не требуется, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН; ведет учет онлайн-рекламы, выносит решения по штрафам за нарушение закона о ее маркировке и т. д.). Но при этом, по его словам, через оператора рекламных данных (ОРД) по уже полученным идентификаторам (токен; позволяет вести учет интернет-рекламы) необходимо передать сведения о новой площадке размещения контента.