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РКН рассказал о правилах маркировки рекламы при переносе контента с YouTube

На новой площадке рекламу из роликов, выложенных до 2022 г., можно будет вырезать
Дмитрий Игнатьев
Роскомнадзор позволит не перемаркировывать интернет-рекламу при каждом ее переносе с площадки на площадку/ Максим Стулов / Ведомости

Интернет-рекламу, которая ранее уже была зарегистрирована в ЕРИРе (Единый реестр интернет-рекламы), при переносе контента на новую площадку повторно маркировать не требуется, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН; ведет учет онлайн-рекламы, выносит решения по штрафам за нарушение закона о ее маркировке и т. д.). Но при этом, по его словам, через оператора рекламных данных (ОРД) по уже полученным идентификаторам (токен; позволяет вести учет интернет-рекламы) необходимо передать сведения о новой площадке размещения контента.

А если в переносимом контенте содержится незарегистрированная реклама, необходимо будет либо получить для нее токен, либо отредактировать контент, удалив из него рекламный материал, уточнил представитель РКН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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