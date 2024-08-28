Армия Израиля уничтожила туннель длиной 3 км в центре Газы
Израильские военные обнаружили и уничтожили туннель длиной 3 км в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Военнослужащие обнаружили, исследовали и уничтожили туннель длиной около 3 км», – сказано в сообщении.
Отмечается, что за неделю израильская армия уничтожила в анклаве десятки радикалов и ликвидировала сотни объектов террористической инфраструктуры радикальной палестинской группировки «Хамас».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер военизированной шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа. Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в Дохе. Палестинские боевики не согласились с предложением о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставить израильскую армию в Филадельфийском коридоре. 24 августа стало известно, что делегация группировки прибудет в Каир, чтобы заслушать результаты переговоров по ситуации в анклаве.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.