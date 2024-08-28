Минэнерго Молдавии подготовило план действий на случай энергокризиса
Министерство энергетики Молдавии подготовило план действий на случай исключительных ситуаций на рынке электроэнергии, сообщается на сайте ведомства.
План подготовлен в соответствии с правилами и при поддержке Евросоюза, указали в минэнерго. Он основывается на национальной и региональной оценке рисков, связанных с безопасностью электроснабжения. В ведомстве также отметили, что Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии определила 31 сценарий регионального кризиса, из которых 26 актуальны для Молдавии.
Минэнерго, в отличие от этой сети, определило один конкретный сценарий национального кризиса – речь идет о перегрузке низковольтных электрических сетей. Это может произойти из-за дефицита или перебоя поставок природного газа зимой за счет использования электроприборов для отопления. Риски, предусмотренные планом, разделены на несколько категорий: нехватка топлива, сбои на рынке электроэнергии, экстремальные погодные условия, стихийные бедствия, человеческий фактор и др.
В соответствии с планом Молдавии национальная комиссия проверяет риски и констатирует исключительную ситуацию максимум в течение 12 часов. Она должна сделать это на основе информации от минэнерго и уведомлений оператора системы передачи электроэнергии. Далее комиссия берет на себя координацию действий в отрасли, при этом ее решения воспринимаются как приоритетные.
8 августа власти Молдавии ввели особый режим в энергетике из опасений прекращения поставок газа через Украину. Единственный способ транзита российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию – маршрут поставок через газоизмерительную станцию в районе города Суджа Курской области. «Газпром» в прошлом году поставил по этому трубопроводу около 14,9 млрд куб. м топлива. 27 августа стало известно, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце этого года.