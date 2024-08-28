Минэнерго Молдавии подготовило план действий на случай энергокризиса

8 августа власти Молдавии ввели особый режим в энергетике из опасений прекращения поставок газа через Украину. Единственный способ транзита российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию – маршрут поставок через газоизмерительную станцию в районе города Суджа Курской области. «Газпром» в прошлом году поставил по этому трубопроводу около 14,9 млрд куб. м топлива. 27 августа стало известно, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце этого года.