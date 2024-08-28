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Минэнерго Молдавии подготовило план действий на случай энергокризиса

Ведомости

Министерство энергетики Молдавии подготовило план действий на случай исключительных ситуаций на рынке электроэнергии, сообщается на сайте ведомства.

План подготовлен в соответствии с правилами и при поддержке Евросоюза, указали в минэнерго. Он основывается на национальной и региональной оценке рисков, связанных с безопасностью электроснабжения. В ведомстве также отметили, что Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии определила 31 сценарий регионального кризиса, из которых 26 актуальны для Молдавии.

Минэнерго, в отличие от этой сети, определило один конкретный сценарий национального кризиса – речь идет о перегрузке низковольтных электрических сетей. Это может произойти из-за дефицита или перебоя поставок природного газа зимой за счет использования электроприборов для отопления. Риски, предусмотренные планом, разделены на несколько категорий: нехватка топлива, сбои на рынке электроэнергии, экстремальные погодные условия, стихийные бедствия, человеческий фактор и др.

В соответствии с планом Молдавии национальная комиссия проверяет риски и констатирует исключительную ситуацию максимум в течение 12 часов. Она должна сделать это на основе информации от минэнерго и уведомлений оператора системы передачи электроэнергии. Далее комиссия берет на себя координацию действий в отрасли, при этом ее решения воспринимаются как приоритетные.

8 августа власти Молдавии ввели особый режим в энергетике из опасений прекращения поставок газа через Украину. Единственный способ транзита российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию – маршрут поставок через газоизмерительную станцию в районе города Суджа Курской области. «Газпром» в прошлом году поставил по этому трубопроводу около 14,9 млрд куб. м топлива. 27 августа стало известно, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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