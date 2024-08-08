Молдавия ввела особый режим в энергетике
Власти Молдавии ввели особый режим в энергетике из опасений прекращения поставок газа через Украину, сообщили в правительстве. Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ в своем Telegram-канале.
«КЧС решила принять превентивные меры для обеспечения энергетической безопасности страны. Члены комиссии констатировали, что в настоящее время перебоев или рисков немедленных перебоев нет», – заявил Водэ.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию в районе города Суджа Курской области – единственный маршрут транзита российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию. «Газпром» в прошлом году поставил по этому трубопроводу около 14,9 млрд куб. м топлива.
8 августа стало известно, что минэнерго Молдавии инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области в районе города Суджа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.