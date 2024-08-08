Молдавия ввела особый режим в энергетике

Маршрут поставок через газоизмерительную станцию в районе города Суджа Курской области – единственный маршрут транзита российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию. «Газпром» в прошлом году поставил по этому трубопроводу около 14,9 млрд куб. м топлива.