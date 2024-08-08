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Молдавия ввела особый режим в энергетике

Ведомости

Власти Молдавии ввели особый режим в энергетике из опасений прекращения поставок газа через Украину, сообщили в правительстве. Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ в своем Telegram-канале.

«КЧС решила принять превентивные меры для обеспечения энергетической безопасности страны. Члены комиссии констатировали, что в настоящее время перебоев или рисков немедленных перебоев нет», – заявил Водэ.

Маршрут поставок через газоизмерительную станцию в районе города Суджа Курской области – единственный маршрут транзита российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию. «Газпром» в прошлом году поставил по этому трубопроводу около 14,9 млрд куб. м топлива.

Как следует из данных компании, 8 августа «Газпром» снизил транзит газа через Украину на 5% по сравнению с 7 августа и на 12% по сравнению с 6 августа.

8 августа стало известно, что минэнерго Молдавии инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области в районе города Суджа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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