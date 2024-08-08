Молдавия может ввести режим повышенной готовности на рынке природного газа
Минэнерго Молдавии инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа, сообщила пресс-служба ведомства.
«По предложению оператора системы транспортировки природного газа SRL “Vestmoldtransgaz”, в связи с информацией, полученной от украинского оператора о ситуации на газоизмерительной станции “Суджа” в Российской Федерации, Министерство энергетики инициирует процедуру введения уровня раннего предупреждения на рынке природного газа», – говорится в сообщении.
Ведомство направит запрос в генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Он должен созвать заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям республики в течение 12 часов и принять решение по предложению минэнерго.
«На данный момент нет явной угрозы прекращения поставок газа для левого берега, но нам необходимо иметь достаточно времени для реакции, чтобы управлять ситуацией, если что-то произойдет», – пояснил министр энергетики Виктор Парликов.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области в районе города Суджа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
В мае сообщалось, что Кишинев и Киев достигли неофициального соглашения о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта с ПАО «Газпром» в конце 2024 г. Предполагается, что новый маршрут пройдет через Турцию. Украина намерена закрыть свою территорию для транзита российского газа с начала 2025 г.