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Молдавия может ввести режим повышенной готовности на рынке природного газа

Ведомости

Минэнерго Молдавии инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа, сообщила пресс-служба ведомства.

«По предложению оператора системы транспортировки природного газа SRL “Vestmoldtransgaz”, в связи с информацией, полученной от украинского оператора о ситуации на газоизмерительной станции “Суджа” в Российской Федерации, Министерство энергетики инициирует процедуру введения уровня раннего предупреждения на рынке природного газа», – говорится в сообщении.

Ведомство направит запрос в генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Он должен созвать заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям республики в течение 12 часов и принять решение по предложению минэнерго.

«На данный момент нет явной угрозы прекращения поставок газа для левого берега, но нам необходимо иметь достаточно времени для реакции, чтобы управлять ситуацией, если что-то произойдет», – пояснил министр энергетики Виктор Парликов.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области в районе города Суджа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

В мае сообщалось, что Кишинев и Киев достигли неофициального соглашения о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта с ПАО «Газпром» в конце 2024 г. Предполагается, что новый маршрут пройдет через Турцию. Украина намерена закрыть свою территорию для транзита российского газа с начала 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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