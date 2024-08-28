ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Град» в Курской области

22 августа президент России Владимир Путин сообщил о попытках Киева атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станцию прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. По итогам визита он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме».