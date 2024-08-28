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ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Град» в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы России уничтожили ракетную систему залпового огня «Град» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевая машина РСЗО "Град" боевиков ВСУ была уничтожена, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», - сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Бои ВС РФ и украинских формирований в Курской области продолжаются более трех недель. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. По последним данным, потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий превысили 7000 человек.

22 августа президент России Владимир Путин сообщил о попытках Киева атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станцию прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. По итогам визита он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме».

28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС. В тот же день стало известно, что в город Курчатов, где расположена станция, в ближайшее время ограничат въезд. Решение принято оперативным штабом КТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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