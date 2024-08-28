ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО «Град» в Курской области
Вооруженные силы России уничтожили ракетную систему залпового огня «Град» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевая машина РСЗО "Град" боевиков ВСУ была уничтожена, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», - сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).
Бои ВС РФ и украинских формирований в Курской области продолжаются более трех недель. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. По последним данным, потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий превысили 7000 человек.
22 августа президент России Владимир Путин сообщил о попытках Киева атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станцию прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси. По итогам визита он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме».
28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС. В тот же день стало известно, что в город Курчатов, где расположена станция, в ближайшее время ограничат въезд. Решение принято оперативным штабом КТО.