В Курчатов Курской области ограничат въезд

В Курской области с 6 августа продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от столицы региона и в 60 км от границы с Украиной. 22 августа президент России Владимир Путин сообщил о попытках ВСУ атаковать станцию. 27 августа на объект прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Во время визита он убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок № 4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Остальные два блока на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.