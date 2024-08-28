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В Курчатов Курской области ограничат въезд

В этом городе находится атомная станция
Екатерина Щербинина
Илья Питалев / РИА Новости

В город Курчатов, где расположена Курская АЭС, в ближайшее время ограничат въезд. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Решение было принято оперативным штабом КТО, поскольку вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток проникнуть в город, пояснил он.

Въезд в Курчатов будет контролироваться на специально организованных блокпостах, для имеющих регистрацию жителей он будет свободным. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в этом городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях Курчатова и Курчатовского района, а также в МФЦ Курска.

Кроме того, все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2 по поводу пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании, добавил Смирнов.

На блокпостах будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). У них также можно будет получить разрешение на въезд.  

Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда.

27 августа «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что в городе могут быть введены ограничения.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от столицы региона и в 60 км от границы с Украиной. 22 августа президент России Владимир Путин сообщил о попытках ВСУ атаковать станцию. 27 августа на объект прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Во время визита он убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок № 4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Остальные два блока на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.

Ранее 28 августа стало известно, что инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС. Один из инженеров объяснил, что снаряд HIMARS был сбит ПВО в воздухе и боеприпас сработал частично.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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