Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ФБР не выяснило точного мотива покушения Трампа

Ведомости

Следствие не установило четкого мотива мужчины, который стрелял в кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель ФБР в ходе телефонного брифинга.

«Расследование продолжается, но мы не нашли никаких доказательств о том, что у подозреваемого были соучастники», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, у ФБР «нет указаний» на то, что к покушению на Трампа может быть причастно другое государство.

В крови подозреваемого не обнаружили следов наркотических веществ или алкоголя. По данным ФБР, он искал в интрнете информацию о съездах демократической и республиканской партий, а также о президенте США Джо Байдене. Стрелок провел на крыше примерно шесть минут до того, как был убит снайпером секретной службы.

Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления 13 июля. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. Правоохранители полагают, что стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, который готовился к покушению более года. 

15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. После инцидента секретная служба США усилила его охрану до конца предвыборной кампании. 23 июля глава службы Кимберли Читл подала в отставку. Прежде она заявляла, что покушение на кандидата в президенты стало самым большим провалом службы за последние десятилетия.

23 августа стало известно, что секретная служба США отстранила от работы пятерых сотрудников после покушения на Трампа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных