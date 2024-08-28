ФБР не выяснило точного мотива покушения Трампа

В крови подозреваемого не обнаружили следов наркотических веществ или алкоголя. По данным ФБР, он искал в интрнете информацию о съездах демократической и республиканской партий, а также о президенте США Джо Байдене. Стрелок провел на крыше примерно шесть минут до того, как был убит снайпером секретной службы.