ФБР не выяснило точного мотива покушения Трампа
Следствие не установило четкого мотива мужчины, который стрелял в кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель ФБР в ходе телефонного брифинга.
«Расследование продолжается, но мы не нашли никаких доказательств о том, что у подозреваемого были соучастники», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, у ФБР «нет указаний» на то, что к покушению на Трампа может быть причастно другое государство.
В крови подозреваемого не обнаружили следов наркотических веществ или алкоголя. По данным ФБР, он искал в интрнете информацию о съездах демократической и республиканской партий, а также о президенте США Джо Байдене. Стрелок провел на крыше примерно шесть минут до того, как был убит снайпером секретной службы.
Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления 13 июля. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. Правоохранители полагают, что стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, который готовился к покушению более года.
15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. После инцидента секретная служба США усилила его охрану до конца предвыборной кампании. 23 июля глава службы Кимберли Читл подала в отставку. Прежде она заявляла, что покушение на кандидата в президенты стало самым большим провалом службы за последние десятилетия.
23 августа стало известно, что секретная служба США отстранила от работы пятерых сотрудников после покушения на Трампа.