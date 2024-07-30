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ФБР: стрелявший в Трампа готовился к нападению более года

Ведомости

Томас Крукс, стрелявший в экс-президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, готовился к нападению более года. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на специального агента ФБР Кевина Роджека.

По данным ведомства, Крукс совершил 25 различных покупок оружия с весны 2023 г. по первую половину 2024 г. Он также шесть раз покупал материалы для изготовления взрывчатых веществ. Все покупки он делал онлайн под псевдонимом, а хранил их в доме родителей, где также жил сам. Кроме того, стрелок искал информацию об электростанциях, массовых расстрелах, самодельных взрывных устройствах и покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Как отметил представитель ФБР, родители Крукса не были обеспокоены покупками сына, поскольку тот уже давно интересовался наукой и экспериментами. На допросе они утверждали, что не знали о планах сына напасть на экс-президента США.

Роджек уточнил, что ФБР пока не определило мотив нападавшего, но ведомство считает, что Крукс приложил много усилий, чтобы скрыть свою деятельность, а его действия могут свидетельствовать о «тщательном планировании».

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. 15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

ФБР уже провело 450 допросов. По словам Роджека, чтобы выявить мотивы стрелка, бюро запрашивает информацию у 86 компаний, включая игровые платформы, приложения для обмена сообщениями и платформы социальных сетей. Следователи отмечают, что, судя по всему, у Крукса было мало знакомых и друзей, даже онлайн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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