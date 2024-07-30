ФБР: стрелявший в Трампа готовился к нападению более года
Томас Крукс, стрелявший в экс-президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, готовился к нападению более года. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на специального агента ФБР Кевина Роджека.
По данным ведомства, Крукс совершил 25 различных покупок оружия с весны 2023 г. по первую половину 2024 г. Он также шесть раз покупал материалы для изготовления взрывчатых веществ. Все покупки он делал онлайн под псевдонимом, а хранил их в доме родителей, где также жил сам. Кроме того, стрелок искал информацию об электростанциях, массовых расстрелах, самодельных взрывных устройствах и покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Как отметил представитель ФБР, родители Крукса не были обеспокоены покупками сына, поскольку тот уже давно интересовался наукой и экспериментами. На допросе они утверждали, что не знали о планах сына напасть на экс-президента США.
Роджек уточнил, что ФБР пока не определило мотив нападавшего, но ведомство считает, что Крукс приложил много усилий, чтобы скрыть свою деятельность, а его действия могут свидетельствовать о «тщательном планировании».
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. 15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.
ФБР уже провело 450 допросов. По словам Роджека, чтобы выявить мотивы стрелка, бюро запрашивает информацию у 86 компаний, включая игровые платформы, приложения для обмена сообщениями и платформы социальных сетей. Следователи отмечают, что, судя по всему, у Крукса было мало знакомых и друзей, даже онлайн.