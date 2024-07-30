ФБР: стрелявший в Трампа готовился к нападению более года

По данным ведомства, Крукс совершил 25 различных покупок оружия с весны 2023 г. по первую половину 2024 г. Он также шесть раз покупал материалы для изготовления взрывчатых веществ. Все покупки он делал онлайн под псевдонимом, а хранил их в доме родителей, где также жил сам. Кроме того, стрелок искал информацию об электростанциях, массовых расстрелах, самодельных взрывных устройствах и покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.