Харрис призвала к «двухгосударственному решению» конфликта Израиля и Палестины
Для завершения палестино-израильского конфликта необходимо заключить сделку и освободить заложников, а также выработать «двухгосударственное решение» для Израиля и Палестины. Об этом заявила вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в интервью CNN.
«Мы должны заключить сделку. Эта война должна закончиться. <...> И мы должны заключить сделку об освобождении заложников. <...> Давайте выведем заложников. Давайте заключим перемирие», – сказала она.
Харрис подчеркнула, что остается приверженной «двухгосударственному решению» палестино-израильского конфликта. По ее мнению, это позволит обеспечить безопасность для Израиля в той же мере, что и для Палестины. У палестинцев также будет право на самоопределение.
Вице-президент США добавила, что после атаки группировки «Хамас» на Израиль в октябре 2023 г. Израиль имеет право защищать себя. На вопрос о возможных изменениях в политике США в отношении поставок вооружений Израилю Харрис ответила отрицательно.
После атаки «Хамаса» на Израиль в октябре 2023 г. армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. С тех пор израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе. По данным минздрава анклава, с начала боевых действий погибли уже более 40 500 палестинцев.
Мировые лидеры неоднократно призывали к решению конфликта дипломатическим путем. В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо реализовать формулу «двух государств», «предполагающую создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».