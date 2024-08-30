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Харрис призвала к «двухгосударственному решению» конфликта Израиля и Палестины

Ведомости

Для завершения палестино-израильского конфликта необходимо заключить сделку и освободить заложников, а также выработать «двухгосударственное решение» для Израиля и Палестины. Об этом заявила вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в интервью CNN.

«Мы должны заключить сделку. Эта война должна закончиться. <...> И мы должны заключить сделку об освобождении заложников. <...> Давайте выведем заложников. Давайте заключим перемирие», – сказала она.

Харрис подчеркнула, что остается приверженной «двухгосударственному решению» палестино-израильского конфликта. По ее мнению, это позволит обеспечить безопасность для Израиля в той же мере, что и для Палестины. У палестинцев также будет право на самоопределение.

Вице-президент США добавила, что после атаки группировки «Хамас» на Израиль в октябре 2023 г. Израиль имеет право защищать себя. На вопрос о возможных изменениях в политике США в отношении поставок вооружений Израилю Харрис ответила отрицательно.

После атаки «Хамаса» на Израиль в октябре 2023 г. армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. С тех пор израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе. По данным минздрава анклава, с начала боевых действий погибли уже более 40 500 палестинцев.

Мировые лидеры неоднократно призывали к решению конфликта дипломатическим путем. В октябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо реализовать формулу «двух государств», «предполагающую создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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