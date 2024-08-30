Харрис призвала к «двухгосударственному решению» конфликта Израиля и Палестины

После атаки «Хамаса» на Израиль в октябре 2023 г. армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. С тех пор израильские военные регулярно отчитываются о ликвидации боевиков в регионе. По данным минздрава анклава, с начала боевых действий погибли уже более 40 500 палестинцев.