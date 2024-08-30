Евросоюз откроет в сентябре в Киеве офис военных инноваций
Еврокомиссия в сентябре откроет в Киеве офис оборонных инноваций для интеграции оборонного сектора Украины в военно-промышленный комплекс Евросоюза, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.
«Я рассчитываю в сентябре или октябре посетить Украину, придать еще один импульс нашему взаимодействию», – сообщил Боррель.
О планах ЕС открыть офис в Киеве стало известно 6 мая. Как тогда отметил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, функция офиса – «мост» между европейскими инновационными стартапами и оборонными предприятиями на территории Украины, который поможет украинской армии на поле боя.
25 июня начались переговоры о вступлении Украины в ЕС. Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что основной этап переговоров о вступлении Украины в ЕС начнется в 2025 г.