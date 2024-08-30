Евросоюз откроет в сентябре в Киеве офис военных инноваций

О планах ЕС открыть офис в Киеве стало известно 6 мая. Как тогда отметил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, функция офиса – «мост» между европейскими инновационными стартапами и оборонными предприятиями на территории Украины, который поможет украинской армии на поле боя.