3 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить поставки оружия Киеву. Он отметил, что затянувшаяся американская помощь Киеву может иметь решающее значение «между победой и поражением». Среди стран ЕС нет единства при выработке подхода к отношениям с Россией. По его словам, «некоторые считают ее хорошим другом».