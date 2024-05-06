ЕС откроет офис военных инноваций в Киеве
Евросоюз откроет офис военных инноваций в Киеве в 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона.
Он заявил, что офис военных инноваций будет направлен на развитие сотрудничества. Его функция – «мост» между европейскими инновационными стартапами и оборонными предприятиями на территории Украины, который поможет украинской армии на поле боя.
3 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить поставки оружия Киеву. Он отметил, что затянувшаяся американская помощь Киеву может иметь решающее значение «между победой и поражением». Среди стран ЕС нет единства при выработке подхода к отношениям с Россией. По его словам, «некоторые считают ее хорошим другом».
Недавно о выделении Украине новых пакетов военной помощи объявили несколько стран Запада, самый крупный из них предоставят США. 24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на пополнение арсенала США.
При этом 26 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не оказал Украине той поддержки, которую обещал. «В течение нескольких месяцев США не могли согласовать новый пакет помощи для Украины. А в Европе поставки боеприпасов намного ниже того уровня, который мы обещали обеспечить. Эти задержки имеют последствия», – сказал Столтенберг.