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Санду заявила об отсутствии опасности для митрополии Молдавии

Ведомости

Митрополии Молдавии ничего не угрожает, как и митрополии Бессарабии, заявила президент Майя Санду. Ее слова приводит NewsMaker.md в своем Telegram-канале.

По словам Санду, за последние четыре года молдавские власти «сделали больше, чем кто-либо для продвижения мира и взаимопонимания между этими митрополиями».

«У нас хорошие отношения с обеими. Каждый раз, когда я встречаюсь с представителями митрополии Молдовы и митрополии Бессарабии, я говорю о том, что нам нужно единство и мир ради граждан Молдовы», – сказала президент.

29 августа депутат правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Василий Шоймару в эфире телеканала «TVR Молдова» заявил, что власти планируют закрыть митрополию страны по примеру руководства Украины. «Мы скоро решим этот вопрос. Как и Украина, отречемся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. Думаю, что этой осенью вопрос будет закрыт», – сказал Шоймару (цитата по «РИА Новости»).

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией: документ, в основном, направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. 24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, он вступит в силу через 30 дней после подписания.

В РПЦ сочли целью закона уничтожение религиозной общины большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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