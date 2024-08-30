Санду заявила об отсутствии опасности для митрополии Молдавии
Митрополии Молдавии ничего не угрожает, как и митрополии Бессарабии, заявила президент Майя Санду. Ее слова приводит NewsMaker.md в своем Telegram-канале.
По словам Санду, за последние четыре года молдавские власти «сделали больше, чем кто-либо для продвижения мира и взаимопонимания между этими митрополиями».
«У нас хорошие отношения с обеими. Каждый раз, когда я встречаюсь с представителями митрополии Молдовы и митрополии Бессарабии, я говорю о том, что нам нужно единство и мир ради граждан Молдовы», – сказала президент.
29 августа депутат правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Василий Шоймару в эфире телеканала «TVR Молдова» заявил, что власти планируют закрыть митрополию страны по примеру руководства Украины. «Мы скоро решим этот вопрос. Как и Украина, отречемся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. Думаю, что этой осенью вопрос будет закрыт», – сказал Шоймару (цитата по «РИА Новости»).
20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией: документ, в основном, направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. 24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, он вступит в силу через 30 дней после подписания.
В РПЦ сочли целью закона уничтожение религиозной общины большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея.