Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ Олещука

Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ ОлещукаРешение принято после крушения F-16 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука. Соответствующий указ размещен на сайте офиса украинского президента.
О том, кто будет назначен на его место, на момент выхода материала не сообщалось, однако вскоре после выхода указа Зеленский прокомментировал свое решение. «Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего воздушными силами вооруженных сил Украины», – сказал он, выразив благодарность военным (цитата по украинскому изданию «Страна»). Однако позднее генштаб ВСУ сообщил о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко на пост временно исполняющего обязанности главы ВВС.
Генштаб ВСУ признал крушение переданного Киеву истребителя F-16 29 августа. В сообщении говорилось, что произведенный в США самолет был применен в ходе «отражения ракетного удара», летчик не смог катапультироваться и погиб.
Впоследствии СМИ писали о двух версиях крушения истребителя: одной из них стала ошибка пилота, вторая – «дружественный огонь», которая предполагает, что он был сбит из переданной ВСУ американской системы противовоздушной обороны Patriot. В пользу последней версии высказалась член оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая.
После этого заявления Олещук обвинил Безуглую в том, что она дискредитировала военное руководство Украины и основного союзника страны – США. Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предложил СБУ и ГБР возбудить дело против Безуглой из-за ее заявления.
Газета WSJ отмечала, что истребители F-16 уязвимы для российских средств ПВО, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения с ними. Также сообщалось, что гибель пилота Алексея Меса и уничтожение американского истребителя сильно ударили по ВСУ.