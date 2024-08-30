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Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ Олещука

Решение принято после крушения F-16 на Украине
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука. Соответствующий указ размещен на сайте офиса украинского президента.

О том, кто будет назначен на его место, на момент выхода материала не сообщалось, однако вскоре после выхода указа Зеленский прокомментировал свое решение. «Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего воздушными силами вооруженных сил Украины», – сказал он, выразив благодарность военным (цитата по украинскому изданию «Страна»). Однако позднее генштаб ВСУ сообщил о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко на пост временно исполняющего обязанности главы ВВС.

Генштаб ВСУ признал крушение переданного Киеву истребителя F-16 29 августа. В сообщении говорилось, что произведенный в США самолет был применен в ходе «отражения ракетного удара», летчик не смог катапультироваться и погиб.

Впоследствии СМИ писали о двух версиях крушения истребителя: одной из них стала ошибка пилота, вторая – «дружественный огонь», которая предполагает, что он был сбит из переданной ВСУ американской системы противовоздушной обороны Patriot. В пользу последней версии высказалась член оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая.

После этого заявления Олещук обвинил Безуглую в том, что она дискредитировала военное руководство Украины и основного союзника страны – США. Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предложил СБУ и ГБР возбудить дело против Безуглой из-за ее заявления.

Газета WSJ отмечала, что истребители F-16 уязвимы для российских средств ПВО, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения с ними. Также сообщалось, что гибель пилота Алексея Меса и уничтожение американского истребителя сильно ударили по ВСУ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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