Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ Олещука

О том, кто будет назначен на его место, на момент выхода материала не сообщалось, однако вскоре после выхода указа Зеленский прокомментировал свое решение. «Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего воздушными силами вооруженных сил Украины», – сказал он, выразив благодарность военным (цитата по украинскому изданию «Страна»). Однако позднее генштаб ВСУ сообщил о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко на пост временно исполняющего обязанности главы ВВС.