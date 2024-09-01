Песков: Европе придется долго разгребать последствия конфронтации с Россией
Европейским странам придется долго разгребать последствия конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в конфронтационном экстазе. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. Конечно, это все будет иметь для них глубокие последствия, они неизбежны», – сказал он.
Песков считает, что страны Запада «заигрываются». Он убежден, что с решительностью президента Владимира Путина и потенциалом России, который «оказался даже больше, чем мы предполагали», будет сделано «все для защиты наших интересов».
19 июля Песков сообщил на брифинге, что у Москвы и Вашингтона практически нет диалога, есть только ситуативная коммуникация. Он не стал уточнять, по каким каналам ведется такая «ситуативная коммуникация».
5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Песков, комментируя заявление президента, отметил, что страны Запада услышали это предупреждение.