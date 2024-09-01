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Песков: Европе придется долго разгребать последствия конфронтации с Россией

Ведомости

Европейским странам придется долго разгребать последствия конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в конфронтационном экстазе. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. Конечно, это все будет иметь для них глубокие последствия, они неизбежны», – сказал он.

Песков считает, что страны Запада «заигрываются». Он убежден, что с решительностью президента Владимира Путина и потенциалом России, который «оказался даже больше, чем мы предполагали», будет сделано «все для защиты наших интересов».

19 июля Песков сообщил на брифинге, что у Москвы и Вашингтона практически нет диалога, есть только ситуативная коммуникация. Он не стал уточнять, по каким каналам ведется такая «ситуативная коммуникация».

5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Песков, комментируя заявление президента, отметил, что страны Запада услышали это предупреждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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