Песков: Европе придется долго разгребать последствия конфронтации с Россией

«Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в конфронтационном экстазе. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. Конечно, это все будет иметь для них глубокие последствия, они неизбежны», – сказал он.