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Песков: Запад услышал сигнал России в ответ на поставки оружия Украине

Ведомости

Страны Запада услышали предупреждение президента России Владимира Путина об ответных мерах на поставки оружия Украине и удары по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми, и оно было считано, судя по тому, как оно широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях. Очевидно, что его сейчас пристально изучают», – сказал он.

Песков добавил, что Россия не обязана упоминать регионы, по которым будут наноситься ответные удары. Он привел слова Путина, который заявил, что с позицией России придется считаться – она не поступится своими интересами.

5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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