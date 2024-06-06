Песков: Запад услышал сигнал России в ответ на поставки оружия Украине
Страны Запада услышали предупреждение президента России Владимира Путина об ответных мерах на поставки оружия Украине и удары по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
«Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми, и оно было считано, судя по тому, как оно широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях. Очевидно, что его сейчас пристально изучают», – сказал он.
Песков добавил, что Россия не обязана упоминать регионы, по которым будут наноситься ответные удары. Он привел слова Путина, который заявил, что с позицией России придется считаться – она не поступится своими интересами.
5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».