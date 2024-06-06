Песков не стал называть регионы, в которые Россия может поставить оружие

«Конечно же, нет. Президент сказал то, что хотел сказать, и это очень важное заявление. Заявление, которое, собственно, весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И эти последствия обязательно будут», – отметил он.