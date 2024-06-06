Песков не стал называть регионы, в которые Россия может поставить оружие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, каким странам Россия может передать оружие в ответ на действия Запада.
«Конечно же, нет. Президент сказал то, что хотел сказать, и это очень важное заявление. Заявление, которое, собственно, весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И эти последствия обязательно будут», – отметил он.
Во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
5 июня Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что Украина уже наносила удары по территории России с применением американского оружия. Собеседники агентства не уточнили, куда был нанесен удар, но подтвердили факт атак по РФ оружием производства США.