WSJ: семья задержанного в Афганистане американца обратилась к «Талибану»
Семья задержанного в Афганистане Джорджа Глезманна намерена вести прямые переговоры с «Талибаном» (признан террористическим и запрещен в России) для его освобождения, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя семьи.
«Мы завершаем подготовку к встрече с [»Талибаном»] в Дохе [Катар], чтобы попытаться вернуть Джорджа», – заявил представитель семьи Глезманн Джордж Тейлор в письме высокопоставленным должностным лицам США.
Тейлор обвинил администрацию президента США в том, что она уделяет мало внимания делу Глезманна. Представитель семьи заявил, что у Глезманна ухудшается здоровье при нахождении в заключении.
Глезманн был задержан в Афганистане в декабре 2022 г. Тогда он находился в поездке по стране. Он был признан незаконно задержанным госдепом США только спустя 10 месяцев, отмечает WSJ.
«Талибан» заявлял, что обменяет американцев на афганских заключенных, удерживаемых США в специзоляторе «Гуантанамо». По оценкам газеты, сделка по Глезманну является «рискованной» в связи с приближающимися выборами президента США – они пройдут 5 ноября этого года.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими государствами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.
16 июля Bloomberg писал, что несколько стран Европы рассматривают возможность открытия своих посольств в Афганистане и таким образом де-факто признать правительство движения «Талибан». По словам одного из собеседников агентства, Брюссель стал прорабатывать вероятность открытия дипучреждений с целью «развития проектов в стране, защиты прав женщин и установления стратегического присутствия» в регионе.