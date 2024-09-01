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WSJ: семья задержанного в Афганистане американца обратилась к «Талибану»

Ведомости

Семья задержанного в Афганистане Джорджа Глезманна намерена вести прямые переговоры с «Талибаном» (признан террористическим и запрещен в России) для его освобождения, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя семьи.

«Мы завершаем подготовку к встрече с [»Талибаном»] в Дохе [Катар], чтобы попытаться вернуть Джорджа», – заявил представитель семьи Глезманн Джордж Тейлор в письме высокопоставленным должностным лицам США.

Тейлор обвинил администрацию президента США в том, что она уделяет мало внимания делу Глезманна. Представитель семьи заявил, что у Глезманна ухудшается здоровье при нахождении в заключении.

Глезманн был задержан в Афганистане в декабре 2022 г. Тогда он находился в поездке по стране. Он был признан незаконно задержанным госдепом США только спустя 10 месяцев, отмечает WSJ.

«Талибан» заявлял, что обменяет американцев на афганских заключенных, удерживаемых США в специзоляторе «Гуантанамо». По оценкам газеты, сделка по Глезманну является «рискованной» в связи с приближающимися выборами президента США – они пройдут 5 ноября этого года.

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими государствами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.

16 июля Bloomberg писал, что несколько стран Европы рассматривают возможность открытия своих посольств в Афганистане и таким образом де-факто признать правительство движения «Талибан». По словам одного из собеседников агентства, Брюссель стал прорабатывать вероятность открытия дипучреждений с целью «развития проектов в стране, защиты прав женщин и установления стратегического присутствия» в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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