Песков рассказал о существовании американского «проекта Украина»
Вашингтон разрабатывал проект «Украина» для «засасывания» Украины в военную инфраструктуру НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«У них [США] был проект “Украина”. И они разрабатывали этот проект до 2014 г. Они вложили деньги, они реализовали проект, они устроили переворот, они раздавали там пирожки. Дальше они шли по пути реализации этого проекта. И этот проект предусматривал засасывание Украины в военную инфраструктуру НАТО – и в политическую, и военную инфраструктуру», – сказал он.
Песков в интервью, комментируя поведения западных стран по отношению к России, заявил, что «они заигрываются». По его словам, европейским странам придется долго разгребать последствия конфронтации с Россией.
Он убежден, что с решительностью президента Владимира Путина и потенциалом России, который «оказался даже больше, чем мы предполагали», будет сделано «все для защиты наших интересов».
В ноябре 2023 г. Песков заявил, что «евромайдан» был силовым переворотом, который финансировался из-за рубежа. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в НАТО.
Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации России. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации, а в ноябре 2023 г. Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз.