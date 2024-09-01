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Песков рассказал о существовании американского «проекта Украина»

Ведомости

Вашингтон разрабатывал проект «Украина» для «засасывания» Украины в военную инфраструктуру НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У них [США] был проект “Украина”. И они разрабатывали этот проект до 2014 г. Они вложили деньги, они реализовали проект, они устроили переворот, они раздавали там пирожки. Дальше они шли по пути реализации этого проекта. И этот проект предусматривал засасывание Украины в военную инфраструктуру НАТО – и в политическую, и военную инфраструктуру», – сказал он.

Песков в интервью, комментируя поведения западных стран по отношению к России, заявил, что «они заигрываются». По его словам, европейским странам придется долго разгребать последствия конфронтации с Россией.

Он убежден, что с решительностью президента Владимира Путина и потенциалом России, который «оказался даже больше, чем мы предполагали», будет сделано «все для защиты наших интересов».

В ноябре 2023 г. Песков заявил, что «евромайдан» был силовым переворотом, который финансировался из-за рубежа. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в НАТО.

Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации России. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации, а в ноябре 2023 г. Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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