Песков рассказал о существовании американского «проекта Украина»

«У них [США] был проект “Украина”. И они разрабатывали этот проект до 2014 г. Они вложили деньги, они реализовали проект, они устроили переворот, они раздавали там пирожки. Дальше они шли по пути реализации этого проекта. И этот проект предусматривал засасывание Украины в военную инфраструктуру НАТО – и в политическую, и военную инфраструктуру», – сказал он.