Картаполов пообещал «жесткий» ответ на снятие запрета на удары по России

21 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России западным оружием. По его словам, это укрепит самооборону Украины. При этом 30 августа он уточнил, что снятие запретов для ВСУ на удары по территории России не означает вступления ЕС в конфликт.