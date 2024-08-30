Картаполов пообещал «жесткий» ответ на снятие запрета на удары по России
Ответ России на разрешение использования ВСУ европейского оружия для ударов по территории России будет «жестким и асимметричным», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«[Ответ России будет] жесткий и асимметричный, и такой, что они почувствуют сразу», – сказал он в комментарии «РИА Новости».
21 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России западным оружием. По его словам, это укрепит самооборону Украины. При этом 30 августа он уточнил, что снятие запретов для ВСУ на удары по территории России не означает вступления ЕС в конфликт.
На Украине неоднократно призывали страны Запада снять ограничения на удары по России поставляемым Киеву оружием. В мае сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Украине наносить удары на территории России в районе Харькова с использованием предоставленного американцами оружия.
22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары Киева по территории РФ не противоречат политике США. Она позволяет Украине «наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак» в приграничном регионе, сказала она.
6 августа Украина вошла в Курскую область. По состоянию на 30 августа бои в российском регионе продолжаются. Сейчас в области действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.