Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Картаполов пообещал «жесткий» ответ на снятие запрета на удары по России

Ведомости

Ответ России на разрешение использования ВСУ европейского оружия для ударов по территории России будет «жестким и асимметричным», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«[Ответ России будет] жесткий и асимметричный, и такой, что они почувствуют сразу», – сказал он в комментарии «РИА Новости».

21 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России западным оружием. По его словам, это укрепит самооборону Украины. При этом 30 августа он уточнил, что снятие запретов для ВСУ на удары по территории России не означает вступления ЕС в конфликт.

На Украине неоднократно призывали страны Запада снять ограничения на удары по России поставляемым Киеву оружием. В мае сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Украине наносить удары на территории России в районе Харькова с использованием предоставленного американцами оружия.

22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары Киева по территории РФ не противоречат политике США. Она позволяет Украине «наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак» в приграничном регионе, сказала она.

6 августа Украина вошла в Курскую область. По состоянию на 30 августа бои в российском регионе продолжаются. Сейчас в области действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных