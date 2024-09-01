Нетаньяху извинился перед родителями убитого в Газе россиянина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям россиянина Александра Лобанова, который находился в заложниках в секторе Газа и был найден погибшим. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.
Нетаньяху выразил соболезнования близким россиянина и извинился за то, что Израиль не уберег их сына от гибели.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, в воскресенье, 1 сентября 2024 г., поговорил с Оксаной и Григорием Лобановыми, родителями Александра Лобанова, да будет благословенна его память, который был убит, будучи заложником «Хамаса», – говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
В израильском посольстве в Москве агентству также сообщили, что находятся в контакте с родными погибшего россиянина, власти Израиля окажут им поддержку.
Бывший министр военного кабинета Израиля Бени Ганц ранее в тот же день призвал Нетаньяху немедленно позвонить семьям шести израильских заложников, чьи тела обнаружили 31 августа израильские военные. В своей публикации в X он напомнил премьеру, что тот звонил другому освобожденному заложнику, а еще одного посетил в больнице.
В посольстве России в Израиле выразили соболезнования в связи с гибелью Лобанова, а также заявили, что находятся в постоянном контакте с его родителями. «Выражаю также искренние соболезнования семьям и близким всех, кто этим утром получил мрачное известие», – сказал посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.
31 августа израильские военные обнаружили и извлекли в Газе тела шестерых заложников – россиянина Александра Лобанова, Кармель Гат, Идена Йерушалми, Херша Голдберга-Полина, Алмога Саруси и старшего сержанта Ори Данино. Все они были захвачены 7 октября 2023 г. боевиками палестинской группировки «Хамас». Погибших обнаружили в подземном тоннеле в районе Рафаха, тела вернули на израильскую территорию.
По данным Армии обороны Израиля, заложники были убиты «за день или два» до прибытия войск.