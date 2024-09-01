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Нетаньяху извинился перед родителями убитого в Газе россиянина

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям россиянина Александра Лобанова, который находился в заложниках в секторе Газа и был найден погибшим. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Нетаньяху выразил соболезнования близким россиянина и извинился за то, что Израиль не уберег их сына от гибели.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, в воскресенье, 1 сентября 2024 г., поговорил с Оксаной и Григорием Лобановыми, родителями Александра Лобанова, да будет благословенна его память, который был убит, будучи заложником «Хамаса», – говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

В израильском посольстве в Москве агентству также сообщили, что находятся в контакте с родными погибшего россиянина, власти Израиля окажут им поддержку.

Бывший министр военного кабинета Израиля Бени Ганц ранее в тот же день призвал Нетаньяху немедленно позвонить семьям шести израильских заложников, чьи тела обнаружили 31 августа израильские военные. В своей публикации в X он напомнил премьеру, что тот звонил другому освобожденному заложнику, а еще одного посетил в больнице. 

В посольстве России в Израиле выразили соболезнования в связи с гибелью Лобанова, а также заявили, что находятся в постоянном контакте с его родителями. «Выражаю также искренние соболезнования семьям и близким всех, кто этим утром получил мрачное известие», – сказал посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

31 августа израильские военные обнаружили и извлекли в Газе тела шестерых заложников – россиянина Александра Лобанова, Кармель Гат, Идена Йерушалми, Херша Голдберга-Полина, Алмога Саруси и старшего сержанта Ори Данино. Все они были захвачены 7 октября 2023 г. боевиками палестинской группировки «Хамас». Погибших обнаружили в подземном тоннеле в районе Рафаха, тела вернули на израильскую территорию.

По данным Армии обороны Израиля, заложники были убиты «за день или два» до прибытия войск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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