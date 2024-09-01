Нетаньяху извинился перед родителями убитого в Газе россиянина

В посольстве России в Израиле выразили соболезнования в связи с гибелью Лобанова, а также заявили, что находятся в постоянном контакте с его родителями. «Выражаю также искренние соболезнования семьям и близким всех, кто этим утром получил мрачное известие», – сказал посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.