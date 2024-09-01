ВС Ирана назвали основную причину крушения вертолета экс-президента Раиси
Вертолет с бывшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение из-за климатических условий, передает агентство IRIB со ссылкой на итоговый отчет генерального штаба иранских ВС.
«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой», – говорится в отчете (цитата по «РИА Новости»).
В мае бывший президент Ирана Раиси, экс-министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и еще несколько иранских чиновников погибли в результате жесткой посадки вертолета. Президентский борт потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.
21 августа новостной портал Fars со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, из-за чего он врезался в гору в плохих погодных условиях. Произошедшее назвали несчастным случаем. Генштаб вооруженных сил Ирана назвал ложью информацию Fars о причинах крушения вертолета.
В июле в республике прошли выборы нового главы государства, победу на них одержал депутат иранского меджлиса (парламента), бывший глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан.