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ВС Ирана назвали основную причину крушения вертолета экс-президента Раиси

Ведомости

Вертолет с бывшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение из-за климатических условий, передает агентство IRIB со ссылкой на итоговый отчет генерального штаба иранских ВС. 

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой», – говорится в отчете (цитата по «РИА Новости»).

В мае бывший президент Ирана Раиси, экс-министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и еще несколько иранских чиновников погибли в результате жесткой посадки вертолета. Президентский борт потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Как проходили похороны президента Ирана Эбрахима Раиси
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23 мая в иранском городе Мешхед прошли похороны Эбрахима Раиси. В церемонии приняли участие не менее 3 млн человек. Президент Ирана погиб при крушении вертолета 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. / Iranian Presidency Office via AP

21 августа новостной портал Fars со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, из-за чего он врезался в гору в плохих погодных условиях. Произошедшее назвали несчастным случаем. Генштаб вооруженных сил Ирана назвал ложью информацию Fars о причинах крушения вертолета.

В июле в республике прошли выборы нового главы государства, победу на них одержал депутат иранского меджлиса (парламента), бывший глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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