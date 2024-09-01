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На Украине сообщили о повреждении энергетического объекта в Харькове

Ведомости

В Харькове поврежден энергетический объект, сообщило минэнерго Украины.

«Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов. В настоящее время ведется ликвидация последствий обстрелов», – говорится в сообщении.

Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов написал в Telegram, что в результате взрывов в городе есть пострадавшие.

Днем 1 сентября ВСУ нанесли удары по Белгороду и Белгородскому району. По последним данным, пострадали 11 человек, Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии – у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго – обширные раны обеих ног. 

1 сентября Минобороны РФ сообщило о поражении цеха по сборке БПЛА и ангаров для их хранения, а также израильской радиолокационной станции воздушного наблюдения RPS-42 в Харьковской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства Vampire и 171 беспилотный летательный аппарат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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