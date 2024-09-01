На Украине сообщили о повреждении энергетического объекта в Харькове

1 сентября Минобороны РФ сообщило о поражении цеха по сборке БПЛА и ангаров для их хранения, а также израильской радиолокационной станции воздушного наблюдения RPS-42 в Харьковской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства Vampire и 171 беспилотный летательный аппарат.