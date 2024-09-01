На Украине сообщили о повреждении энергетического объекта в Харькове
В Харькове поврежден энергетический объект, сообщило минэнерго Украины.
«Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов. В настоящее время ведется ликвидация последствий обстрелов», – говорится в сообщении.
Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов написал в Telegram, что в результате взрывов в городе есть пострадавшие.
Днем 1 сентября ВСУ нанесли удары по Белгороду и Белгородскому району. По последним данным, пострадали 11 человек, Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии – у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго – обширные раны обеих ног.
1 сентября Минобороны РФ сообщило о поражении цеха по сборке БПЛА и ангаров для их хранения, а также израильской радиолокационной станции воздушного наблюдения RPS-42 в Харьковской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства Vampire и 171 беспилотный летательный аппарат.