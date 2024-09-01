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Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским при подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что обвинения в сговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским при планировании и реализации диверсий на «Северных потоках» являются «абсурдными».

В середине августа экс-президент федеральной разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг в интервью Die Welt рассказал, что Зеленский и Дуда могли договориться об операции по подрыву газопроводов, а участие польских спецслужб в реализации диверсий он назвал «совершенно очевидным».

Дуда же в интервью Telewizja Republika, отвечая на вопрос касательно данных обвинений, заверил, что с политической точки зрения – это «абсурд», намекнув, что речь может идти о сотрудничестве между Ханнингом и Россией. «Только так можно смотреть на это, если в адрес союзной страны выдвигаются подобные обвинения», – сказал Дуда.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, также сообщалось, что они были реализованы после одобрения Зеленского.

В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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