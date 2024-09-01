Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским при подрыве «Северных потоков»

Дуда же в интервью Telewizja Republika, отвечая на вопрос касательно данных обвинений, заверил, что с политической точки зрения – это «абсурд», намекнув, что речь может идти о сотрудничестве между Ханнингом и Россией. «Только так можно смотреть на это, если в адрес союзной страны выдвигаются подобные обвинения», – сказал Дуда.