Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским при подрыве «Северных потоков»
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что обвинения в сговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским при планировании и реализации диверсий на «Северных потоках» являются «абсурдными».
В середине августа экс-президент федеральной разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг в интервью Die Welt рассказал, что Зеленский и Дуда могли договориться об операции по подрыву газопроводов, а участие польских спецслужб в реализации диверсий он назвал «совершенно очевидным».
Дуда же в интервью Telewizja Republika, отвечая на вопрос касательно данных обвинений, заверил, что с политической точки зрения – это «абсурд», намекнув, что речь может идти о сотрудничестве между Ханнингом и Россией. «Только так можно смотреть на это, если в адрес союзной страны выдвигаются подобные обвинения», – сказал Дуда.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, также сообщалось, что они были реализованы после одобрения Зеленского.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.