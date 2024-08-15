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СМИ узнали о договоренности между Зеленским и Дудой по подрыву «Северных потоков»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могли договориться об операции по подрыву газопроводов «Северный поток». Такое мнение высказал экс-президент федеральной разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг в интервью Welt.

«Совершенно очевидно, что польские спецслужбы участвовали в этом, я думаю, не только спецслужбы – думаю, была договоренность между высшими чинами Украины и Польши», – сказал он.

По его словам, подобные решения принимаются на самых высоких уровнях.

14 августа газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Зеленский. После одобрения глава украинского государства просил отменить операцию, но экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал его. 

Предполагается, что подрыв газопроводов начал обсуждаться украинскими чиновниками в мае 2022 г.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности своей страны к взрывам, которые повредили газопроводы. По его словам, подобный акт может быть осуществлен «только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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