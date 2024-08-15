СМИ узнали о договоренности между Зеленским и Дудой по подрыву «Северных потоков»
Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могли договориться об операции по подрыву газопроводов «Северный поток». Такое мнение высказал экс-президент федеральной разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг в интервью Welt.
«Совершенно очевидно, что польские спецслужбы участвовали в этом, я думаю, не только спецслужбы – думаю, была договоренность между высшими чинами Украины и Польши», – сказал он.
По его словам, подобные решения принимаются на самых высоких уровнях.
14 августа газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Зеленский. После одобрения глава украинского государства просил отменить операцию, но экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал его.
Предполагается, что подрыв газопроводов начал обсуждаться украинскими чиновниками в мае 2022 г.
Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности своей страны к взрывам, которые повредили газопроводы. По его словам, подобный акт может быть осуществлен «только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов».
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.