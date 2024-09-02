Путин: решения лидеров СССР негативно повлияли на ситуацию на Украине
Действия руководителей СССР сыграли негативную роль в ситуации на Украине, но главная причина – антироссийская политика Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор».
«На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов. Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль», – сказал он.
Путин отметил, что республики в составе СССР «нарезались достаточно произвольно, исходя из «пролетарской необходимости». Таким образом в составе Украины оказался Донбасс, а после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал республике некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. Наконец, в 1954 г. Никита Хрущев «подарил» Украине Крым, напомнил Путин. По словам президента, такие решения лидеры СССР принимали, не предполагая, что СССР перестанет существовать.
Но главной причиной происходящего сегодня на Украине является «целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США». Путин назвал Украину «разменной монетой в реализации геополитических амбиций» западных стран. В 2014 г. Вашингтон и союзники организовали госпереворот в стране, после этого несколько лет мирные жители Донбасса «подвергались геноциду, обстрелам и блокаде» со стороны Киева, напомнил российский лидер.
В феврале 2024 г. в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что советская Украина является «искусственным государством, созданным по воле Сталина». По его словам, до формирования СССР эта страна «вообще не существовала». Большевики же проводили политику «коренизации»: внедряли национальные языки и культуры. А при распаде СССР в 1991 г. «все, что Украина получила в подарок от России, «с барского плеча», она утащила с собой», отметил Путин.