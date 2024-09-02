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Путин: решения лидеров СССР негативно повлияли на ситуацию на Украине

Ведомости

Действия руководителей СССР сыграли негативную роль в ситуации на Украине, но главная причина – антироссийская политика Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор».

«На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов. Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль», – сказал он.

Путин отметил, что республики в составе СССР «нарезались достаточно произвольно, исходя из «пролетарской необходимости». Таким образом в составе Украины оказался Донбасс, а после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин передал республике некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. Наконец, в 1954 г. Никита Хрущев «подарил» Украине Крым, напомнил Путин. По словам президента, такие решения лидеры СССР принимали, не предполагая, что СССР перестанет существовать.

Но главной причиной происходящего сегодня на Украине является «целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США». Путин назвал Украину «разменной монетой в реализации геополитических амбиций» западных стран. В 2014 г. Вашингтон и союзники организовали госпереворот в стране, после этого несколько лет мирные жители Донбасса «подвергались геноциду, обстрелам и блокаде» со стороны Киева, напомнил российский лидер.

В феврале 2024 г. в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что советская Украина является «искусственным государством, созданным по воле Сталина». По его словам, до формирования СССР эта страна «вообще не существовала». Большевики же проводили политику «коренизации»: внедряли национальные языки и культуры. А при распаде СССР в 1991 г. «все, что Украина получила в подарок от России, «с барского плеча», она утащила с собой», отметил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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