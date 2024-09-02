Путин: решения лидеров СССР негативно повлияли на ситуацию на Украине

В феврале 2024 г. в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что советская Украина является «искусственным государством, созданным по воле Сталина». По его словам, до формирования СССР эта страна «вообще не существовала». Большевики же проводили политику «коренизации»: внедряли национальные языки и культуры. А при распаде СССР в 1991 г. «все, что Украина получила в подарок от России, «с барского плеча», она утащила с собой», отметил Путин.