Reuters: победа правых в Германии усугубит нестабильность правящей коалиции
Победа правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония на востоке страны усугубит положение правящей коалиции, а также усилит давление на канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.
Как отмечает агентство, поскольку до федеральных выборов в Германии остался всего год, результаты последних региональных выборов, по всей видимости, усилят давление на Шольца, заставив его занять более жесткую позицию по вопросам иммиграции, а также вновь активизируют дебаты о поддержке Украины.
Ослабление авторитета правительства Германии также может осложнить общую европейскую политику, так как ранее и французская правящая коалиция претерпела поражение по итогам выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию президента Эммануэля Макрона, набравшую 14,6%.
«Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и портит репутацию нашей страны», – заявил после выборов Шольц в интервью агентству.
Канцлер подчеркнул, что результаты хоть и оказались разочаровывающими для правящей коалиции, однако прогнозы о том, что действующая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потеряет свои места, не оправдались.
2 сентября правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала на выборах в федеральной земле Тюрингия 32,8% голосов. По данным портала Tagesschau, это первый случай в истории ФРГ, когда партия, классифицированная властями как «правоэкстремистская», побеждает на выборах в региональный парламент.
На выборах в Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС) набирает 31,9%, АдГ – 30,6%.