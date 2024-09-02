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Reuters: победа правых в Германии усугубит нестабильность правящей коалиции

Ведомости

Победа правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония на востоке страны усугубит положение правящей коалиции, а также усилит давление на канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечает агентство, поскольку до федеральных выборов в Германии остался всего год, результаты последних региональных выборов, по всей видимости, усилят давление на Шольца, заставив его занять более жесткую позицию по вопросам иммиграции, а также вновь активизируют дебаты о поддержке Украины.

Ослабление авторитета правительства Германии также может осложнить общую европейскую политику, так как ранее и французская правящая коалиция претерпела поражение по итогам выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию президента Эммануэля Макрона, набравшую 14,6%.

«Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и портит репутацию нашей страны», – заявил после выборов Шольц в интервью агентству.

Канцлер подчеркнул, что результаты хоть и оказались разочаровывающими для правящей коалиции, однако прогнозы о том, что действующая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потеряет свои места, не оправдались.

2 сентября правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала на выборах в федеральной земле Тюрингия 32,8% голосов. По данным портала Tagesschau, это первый случай в истории ФРГ, когда партия, классифицированная властями как «правоэкстремистская», побеждает на выборах в региональный парламент.

На выборах в Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС) набирает 31,9%, АдГ – 30,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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