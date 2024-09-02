Reuters: победа правых в Германии усугубит нестабильность правящей коалиции

Как отмечает агентство, поскольку до федеральных выборов в Германии остался всего год, результаты последних региональных выборов, по всей видимости, усилят давление на Шольца, заставив его занять более жесткую позицию по вопросам иммиграции, а также вновь активизируют дебаты о поддержке Украины.