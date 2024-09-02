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Гросси: МАГАТЭ не называет ответственных за атаки на АЭС из-за недостатка фактов

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет ответственных за атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС), поскольку стремится самостоятельно проверить информацию об инцидентах и старается избежать политизации. Об этом сообщил директор агентства Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы должны воздержаться от политизации происходящего или того, чтобы принимать чью-либо сторону. Упоминать о чем-то стоит, когда есть неоспоримая уверенность в этом, в данном случае этого нет», – уточнил Гросси.

Он добавил, что в случае нападения на АЭС МАГАТЭ не станет скрывать произошедшее от общественности, но в нынешних обстоятельствах агентство сообщает только то, что может быть подтверждено. Гросси также подчеркнул приверженность обеспечению безопасности этих объектов.

27 августа Гросси посетил Курскую АЭС. По итогам визита он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Директор МАГАТЭ подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.

28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вооруженных сил Украины (ВСУ) в 5 км от Курской АЭС. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Снаряд уничтожили накладным зарядом.

В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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