Гросси: МАГАТЭ не называет ответственных за атаки на АЭС из-за недостатка фактов

Он добавил, что в случае нападения на АЭС МАГАТЭ не станет скрывать произошедшее от общественности, но в нынешних обстоятельствах агентство сообщает только то, что может быть подтверждено. Гросси также подчеркнул приверженность обеспечению безопасности этих объектов.