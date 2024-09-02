Гросси: МАГАТЭ не называет ответственных за атаки на АЭС из-за недостатка фактов
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет ответственных за атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС), поскольку стремится самостоятельно проверить информацию об инцидентах и старается избежать политизации. Об этом сообщил директор агентства Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Мы должны воздержаться от политизации происходящего или того, чтобы принимать чью-либо сторону. Упоминать о чем-то стоит, когда есть неоспоримая уверенность в этом, в данном случае этого нет», – уточнил Гросси.
Он добавил, что в случае нападения на АЭС МАГАТЭ не станет скрывать произошедшее от общественности, но в нынешних обстоятельствах агентство сообщает только то, что может быть подтверждено. Гросси также подчеркнул приверженность обеспечению безопасности этих объектов.
27 августа Гросси посетил Курскую АЭС. По итогам визита он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Директор МАГАТЭ подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.
28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вооруженных сил Украины (ВСУ) в 5 км от Курской АЭС. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Снаряд уничтожили накладным зарядом.
В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.