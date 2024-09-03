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Хуситы нанесли удар по танкеру Blue Lagoon I в Красном море

Ведомости

Вечером 2 сентября хуситы при помощи противокорабельных ракет и беспилотников атаковали в Красном море танкер Blue Lagoon I, который перевозил сырую нефть под флагом Панамы. Об этом сообщил военный представитель движения «Ансар Аллаха» Яхья Сариа, передает Al Masirah.

Произошло прямое попадание по судну. Удар был нанесен после того, как компания-владелец корабля нарушил запрет на проход в «порты оккупированной Палестины». Информация о повреждениях и пострадавших не уточняется.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что 2 сентября хуситы атаковали два танкера – Blue Lagoon I и Amjad, принадлежащий Саудовской Аравии. Оба судна были поражены. По данным CENTCOM, корабли были нагружены сырой нефтью, причем Amjad перевозил около двух млн баррелей нефти.

По данным источников Reuters, Blue Lagoon I и Amjad шли рядом, после атаки они смогли продолжить движение «без серьезных повреждений или жертв».

Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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