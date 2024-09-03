Хуситы нанесли удар по танкеру Blue Lagoon I в Красном море
Вечером 2 сентября хуситы при помощи противокорабельных ракет и беспилотников атаковали в Красном море танкер Blue Lagoon I, который перевозил сырую нефть под флагом Панамы. Об этом сообщил военный представитель движения «Ансар Аллаха» Яхья Сариа, передает Al Masirah.
Произошло прямое попадание по судну. Удар был нанесен после того, как компания-владелец корабля нарушил запрет на проход в «порты оккупированной Палестины». Информация о повреждениях и пострадавших не уточняется.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что 2 сентября хуситы атаковали два танкера – Blue Lagoon I и Amjad, принадлежащий Саудовской Аравии. Оба судна были поражены. По данным CENTCOM, корабли были нагружены сырой нефтью, причем Amjad перевозил около двух млн баррелей нефти.
По данным источников Reuters, Blue Lagoon I и Amjad шли рядом, после атаки они смогли продолжить движение «без серьезных повреждений или жертв».
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.