В Улан-Баторе прошла церемония встречи Путина с президентом Монголии
В Улан-Баторе на площади Сухэ-Батора началась церемония встречи президента РФ Владимира Путина. У Государственного дворца с памятником Чингисхана российского президента встречали почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах.
К месту встречи Путин приехал на Aurus. После прибытия он пожал руку президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху. Затем главы двух государств поднялись на подиум, оркестр сыграл гимны России и Монголии. После прохода президентов вдоль почетного караула военные промаршировали по площади, а президенты поприветствовали членов делегаций. Затем Путин, Хурэлсух и делегации прошли во дворец.
После церемонии встречи и совместного фотографирования начнется беседа глав двух государств, а затем российско-монгольские переговоры. Президенты также подпишут совместные документы и выступят с заявлением для СМИ. После этого Владимир Путин встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и с премьер-министром страны, председателем Монгольской народной партии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Кроме того, в программе у Путина возложение цветов к памятнику Георгию Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
Путин прибыл в Улан-Батор 2 сентября по приглашению президента Монголии. После завершения государственного визита российский президент вылетит во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.
Среди членов российской делегации – замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр спорта Михаил Дегтярев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и др.