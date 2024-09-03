В Улан-Баторе прошла церемония встречи Путина с президентом Монголии

К месту встречи Путин приехал на Aurus. После прибытия он пожал руку президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху. Затем главы двух государств поднялись на подиум, оркестр сыграл гимны России и Монголии. После прохода президентов вдоль почетного караула военные промаршировали по площади, а президенты поприветствовали членов делегаций. Затем Путин, Хурэлсух и делегации прошли во дворец.