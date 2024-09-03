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Трамп заявил о своем праве вмешаться в выборы 2020 года

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что имел полное право вмешаться в ход президентских выборов 2020 г. 

«Кто слышал, чтобы вас обвиняли во вмешательстве в президентские выборы, когда вы имеете на это полное право, вас обвиняют, а ваши рейтинги растут?» – сказал он, отметив, что, как правило, когда людям предъявляют обвинения, их рейтинги падают.

В августе 2023 г. Трампу было предъявлено обвинение в попытке отменить итоги президентских выборов в 2020 г., на которых победу одержал действующий президент США Джо Байден. В январе 2021 г. сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы прервать сессию конгресса, на которой происходило утверждение итогов выборов.

Обвинение по этому делу включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США» (по итогам выборов ноября 2020 г., когда Трамп утверждал, что выиграл их. – «Ведомости»), «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».

В июле Верховный суд США постановил, что Трамп обладает иммунитетом в части действий, совершенных в рамках конституционных полномочий и предполагаемым иммунитетом по другим действиям во время президентства. После этого большое жюри присяжных федерального суда столичного округа Колумбия вновь предъявило Трампу те же обвинения по делу о выборах.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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