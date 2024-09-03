Трамп заявил о своем праве вмешаться в выборы 2020 года

«Кто слышал, чтобы вас обвиняли во вмешательстве в президентские выборы, когда вы имеете на это полное право, вас обвиняют, а ваши рейтинги растут?» – сказал он, отметив, что, как правило, когда людям предъявляют обвинения, их рейтинги падают.