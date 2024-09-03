Трамп заявил о своем праве вмешаться в выборы 2020 года
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что имел полное право вмешаться в ход президентских выборов 2020 г.
«Кто слышал, чтобы вас обвиняли во вмешательстве в президентские выборы, когда вы имеете на это полное право, вас обвиняют, а ваши рейтинги растут?» – сказал он, отметив, что, как правило, когда людям предъявляют обвинения, их рейтинги падают.
В августе 2023 г. Трампу было предъявлено обвинение в попытке отменить итоги президентских выборов в 2020 г., на которых победу одержал действующий президент США Джо Байден. В январе 2021 г. сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы прервать сессию конгресса, на которой происходило утверждение итогов выборов.
Обвинение по этому делу включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США» (по итогам выборов ноября 2020 г., когда Трамп утверждал, что выиграл их. – «Ведомости»), «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».
В июле Верховный суд США постановил, что Трамп обладает иммунитетом в части действий, совершенных в рамках конституционных полномочий и предполагаемым иммунитетом по другим действиям во время президентства. После этого большое жюри присяжных федерального суда столичного округа Колумбия вновь предъявило Трампу те же обвинения по делу о выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.