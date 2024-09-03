Маск: в случае победы Харрис власти США захотят избавиться от X

В президентской гонке Маск поддерживает кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По данным The Washington Post (WP), в случае победы Трамп хочет создать специальную комиссию для проведения аудита правительственных программ. В состав ее руководства может войти Маск. В X бизнесмен написал, что «не может дождаться» этого назначения. По его мнению, в правительстве есть много «ненужного регулирования», от которого следует избавиться.