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Маск: в случае победы Харрис власти США захотят избавиться от X

Ведомости

Если на выборах президента США победит вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис, то власти США вынудят Apple и Google удалить X из своих магазинов. Об этом заявил американский предприниматель, владелец платформы Илон Маск.

«Фальшивый судья вынуждает Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений. <...> Это же произойдет и здесь, если Камала будет избрана», – написал он в X.

В президентской гонке Маск поддерживает кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По данным The Washington Post (WP), в случае победы Трамп хочет создать специальную комиссию для проведения аудита правительственных программ. В состав ее руководства может войти Маск. В X бизнесмен написал, что «не может дождаться» этого назначения. По его мнению, в правительстве есть много «ненужного регулирования», от которого следует избавиться.

Против работы X в стране выступают власти Бразилии. 30 августа Верховный суд страны постановил закрыть доступ к платформе. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии. 28 августа суд обязал Маска сделать это в течение суток, а на следующий день распорядился заблокировать счета Starlink Holding.

Маск в ответ заявил, что если власти Бразилии не вернут «незаконно захваченную собственность X и SpaceX», то компания будет добиваться взаимного ареста государственных активов. Он также пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Александра де Мораеса, который и принял решение о блокировке X.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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