Маск: в случае победы Харрис власти США захотят избавиться от X
Если на выборах президента США победит вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис, то власти США вынудят Apple и Google удалить X из своих магазинов. Об этом заявил американский предприниматель, владелец платформы Илон Маск.
«Фальшивый судья вынуждает Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений. <...> Это же произойдет и здесь, если Камала будет избрана», – написал он в X.
В президентской гонке Маск поддерживает кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По данным The Washington Post (WP), в случае победы Трамп хочет создать специальную комиссию для проведения аудита правительственных программ. В состав ее руководства может войти Маск. В X бизнесмен написал, что «не может дождаться» этого назначения. По его мнению, в правительстве есть много «ненужного регулирования», от которого следует избавиться.
Против работы X в стране выступают власти Бразилии. 30 августа Верховный суд страны постановил закрыть доступ к платформе. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии. 28 августа суд обязал Маска сделать это в течение суток, а на следующий день распорядился заблокировать счета Starlink Holding.
Маск в ответ заявил, что если власти Бразилии не вернут «незаконно захваченную собственность X и SpaceX», то компания будет добиваться взаимного ареста государственных активов. Он также пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Александра де Мораеса, который и принял решение о блокировке X.