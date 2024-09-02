Маск пригрозил Бразилии арестом госактивов

О том, что Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X, стало известно 30 августа. До этого в стране заблокировали счета компании Маска Starlink Holding. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии. 28 августа суд обязал Маска сделать это в течение суток, а на следующий день распорядился заблокировать счета Starlink Holding.