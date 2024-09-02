Маск пригрозил Бразилии арестом госактивов
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что если власти Бразилии не вернут «незаконно захваченную собственность X и SpaceX», то компания будет добиваться взаимного ареста государственных активов. Об этом он написал в соцсети X, комментируя новость об аресте самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро властями США.
«Надеюсь, [президенту Бразилии Луису Инасиу] Луле [Да Силве] понравится летать коммерческими рейсами», – написал Маск.
Американский предприниматель Илон Маск пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Александра де Мораеса, который постановил заблокировать в стране доступ к платформе X.
О том, что Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X, стало известно 30 августа. До этого в стране заблокировали счета компании Маска Starlink Holding. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии. 28 августа суд обязал Маска сделать это в течение суток, а на следующий день распорядился заблокировать счета Starlink Holding.
17 августа сообщалось, что сотрудники платформы X прекратят работу в Бразилии на фоне конфликта с властями. В компании заявили, что Мораес пригрозил законному представителю X арестом. Под следствием в стране находится и сам Маск: в рамках расследования преступлений, связанных с «воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению».