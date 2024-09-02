Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Маск пригрозил Бразилии арестом госактивов

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что если власти Бразилии не вернут «незаконно захваченную собственность X и SpaceX», то компания будет добиваться взаимного ареста государственных активов. Об этом он написал в соцсети X, комментируя новость об аресте самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро властями США.

«Надеюсь, [президенту Бразилии Луису Инасиу] Луле [Да Силве] понравится летать коммерческими рейсами», – написал Маск.

Американский предприниматель Илон Маск пообещал опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи Александра де Мораеса, который постановил заблокировать в стране доступ к платформе X.

О том, что Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X, стало известно 30 августа. До этого в стране заблокировали счета компании Маска Starlink Holding. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии. 28 августа суд обязал Маска сделать это в течение суток, а на следующий день распорядился заблокировать счета Starlink Holding.

17 августа сообщалось, что сотрудники платформы X прекратят работу в Бразилии на фоне конфликта с властями. В компании заявили, что Мораес пригрозил законному представителю X арестом. Под следствием в стране находится и сам Маск: в рамках расследования преступлений, связанных с «воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных