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Лихачев: Гросси сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС

Ведомости

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сильно озабочен ситуацией на Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской станции, может быть, даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС», – отметил Лихачев.

Отвечая на вопрос о том, продолжают ли в МАГАТЭ сомневаться в том, кто подвергает станцию риску, глава «Росатома» заметил, что Гросси неглупый и хорошо информированный человек, но он дипломат, который должен выполнять устав ООН. В обычном общении он отдает себе отчет о том, что происходит. Лихачев выразил надежду, что во время визита в Киев Гросси донесет свою точку зрения до властей Украины.

Гендиректор «Росатома» добавил, что Курская АЭС работает в штатном режиме. Два энергоблока выведены из эксплуатации, один находится в планово-предупредительном ремонте, еще один работает на полной мощности. Для энергоснабжения Курской области это важный узел, отметил Лихачев. По его словам, на станции и в городе сохраняются тревожные настроения, делается все необходимое для обеспечения жизни работников АЭС и жителей города.

27 августа Гросси посетил Курскую АЭС. По итогам визита он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Директор МАГАТЭ подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.

28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вооруженных сил Украины (ВСУ) в 5 км от Курской АЭС. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Снаряд уничтожили накладным зарядом.

ВСУ вторглись на территорию России 6 августа. С этого момента в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил РФ и украинских военных. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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