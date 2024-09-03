Лихачев: Гросси сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС

Отвечая на вопрос о том, продолжают ли в МАГАТЭ сомневаться в том, кто подвергает станцию риску, глава «Росатома» заметил, что Гросси неглупый и хорошо информированный человек, но он дипломат, который должен выполнять устав ООН. В обычном общении он отдает себе отчет о том, что происходит. Лихачев выразил надежду, что во время визита в Киев Гросси донесет свою точку зрения до властей Украины.