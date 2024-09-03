Путин прибыл в школу Улан-Баторского филиала РЭУ имени Плеханова
Президент России Владимир Путин посетил школу Улан-Баторского филиала Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова, сообщает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Главе государства рассказали, что школа работает по российскому образовательному стандарту. Выпускники учебного заведения проходят аттестации в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ), что дает возможность лучше подготовиться к получению образования в вузах РФ.
Путин находится в Монголии с двухдневным визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. 3 сентября прошли переговоры в узком и расширенном составах. После этого были подписаны российско-монгольские межправительственные документы.
Путин также встретился с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Визит президента России завершится торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.