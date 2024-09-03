Путин: подвиг воинов на Халхин-Голе останется в памяти народов

Путин: подвиг воинов на Халхин-Голе останется в памяти народовПрезидент выступил на приеме по случаю 85-летия победы в битве
Мужество советских и монгольских воинов на реке Халхин-Гол сохранится в памяти народов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия победы в битве.
«Мы отдаем дань уважения советским и монгольским воинам – участникам тех тяжелых кровопролитных боев. Их подвиг навсегда останется в памяти наших народов, в исторической летописи России и Монголии. Благодаря мужеству и стойкости героев Халхин-Гола был остановлен опасный враг, который вынашивал далеко идущие планы оккупировать Монголию», – сказал глава российского государства.
Он добавил, что победа оказала большое влияние на судьбу региона и на весь ход Второй мировой войны. Япония, потерпев поражение, воздержалась от нападения на Советский Союз, и страна смогла направить все силы, включая свежие дальневосточные дивизии, на борьбу с нацистской Германией, отметил президент.
Путин также сказал, Россия и Монголия и сегодня продолжают активно взаимодействовать и развивать стратегическое партнерство. Он заявил, что РФ ценит приверженность Монголии курсу на обоюдовыгодное сотрудничество.
«Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом [Ухнагийном] Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями. Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе», – заявил он.
В заключение президент поздравил граждан Монголии и России с 85-летием победы в битве на реке Халхин-Гол и предложил тост за развитие стратегического партнерства и процветание народов двух стран.
Путин находится в Монголии с двухдневным визитом по приглашению президента страны. 3 сентября прошли переговоры в узком и расширенном составах. По итогам были подписаны российско-монгольские межправительственные документы. Президент РФ также встретился с председателем великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. После этого Путин возложил цветы к памятнику Георгию Жукову и посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова.