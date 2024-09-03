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Путин: подвиг воинов на Халхин-Голе останется в памяти народов

Президент выступил на приеме по случаю 85-летия победы в битве
Ведомости

Мужество советских и монгольских воинов на реке Халхин-Гол сохранится в памяти народов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия победы в битве.

«Мы отдаем дань уважения советским и монгольским воинам – участникам тех тяжелых кровопролитных боев. Их подвиг навсегда останется в памяти наших народов, в исторической летописи России и Монголии. Благодаря мужеству и стойкости героев Халхин-Гола был остановлен опасный враг, который вынашивал далеко идущие планы оккупировать Монголию», – сказал глава российского государства.

Он добавил, что победа оказала большое влияние на судьбу региона и на весь ход Второй мировой войны. Япония, потерпев поражение, воздержалась от нападения на Советский Союз, и страна смогла направить все силы, включая свежие дальневосточные дивизии, на борьбу с нацистской Германией, отметил президент.

Путин также сказал, Россия и Монголия и сегодня продолжают активно взаимодействовать и развивать стратегическое партнерство. Он заявил, что РФ ценит приверженность Монголии курсу на обоюдовыгодное сотрудничество.

«Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом [Ухнагийном] Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями. Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе», – заявил он.

В заключение президент поздравил граждан Монголии и России с 85-летием победы в битве на реке Халхин-Гол и предложил тост за развитие стратегического партнерства и процветание народов двух стран.

Путин находится в Монголии с двухдневным визитом по приглашению президента страны. 3 сентября прошли переговоры в узком и расширенном составах. По итогам были подписаны российско-монгольские межправительственные документы. Президент РФ также встретился с председателем великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. После этого Путин возложил цветы к памятнику Георгию Жукову и посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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