Путин: подвиг воинов на Халхин-Голе останется в памяти народов

Путин находится в Монголии с двухдневным визитом по приглашению президента страны. 3 сентября прошли переговоры в узком и расширенном составах. По итогам были подписаны российско-монгольские межправительственные документы. Президент РФ также встретился с председателем великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. После этого Путин возложил цветы к памятнику Георгию Жукову и посетил школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова.