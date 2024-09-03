Израиль считает позорной приостановку Британией экспорта оружия в страну
В Израиле считают позорным решение правительства Великобритании приостановить экспорт ряда вооружений стране через несколько дней после того, как в секторе Газа были найдены тела шестерых израильских заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети X.
«Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить "Хамас", террористическую организацию, которая 7 октября зверски убила 1200 человек, включая 14 граждан Великобритании», – говорится в заявлении.
В канцелярии подчеркнули, что Израиль принимает меры, чтобы уберечь гражданское население анклава, и полностью соблюдает международное право. С британским оружием или без него Израиль намерен выиграть войну с радикальной палестинской группировкой «Хамас».
2 сентября Великобритания приостановила действие 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Решение связано с риском того, что оно может быть использовано с «серьезным нарушением международного гуманитарного права».
Приостановлены лицензии на компоненты, используемые в истребителях F-16, вертолетах, беспилотниках и военно-морских системах. Мера была принята после пересмотра режима экспорта оружия в Великобритании, в рамках которого выдаются разрешения оборонным компаниям, выпускающим военное оборудование для Израиля.
Тела шестерых заложников были найдены в подземном комплексе Рафаха 31 августа. По данным израильской армии, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления израильских военных. Среди погибших был 32-летний гражданин России Александр Лобанов (у него было два паспорта), который работал в день нападения террористов, 7 октября 2023 г., на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля (как и еще четверо из погибших) барменом.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.