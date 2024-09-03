Израиль считает позорной приостановку Британией экспорта оружия в страну

Тела шестерых заложников были найдены в подземном комплексе Рафаха 31 августа. По данным израильской армии, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления израильских военных. Среди погибших был 32-летний гражданин России Александр Лобанов (у него было два паспорта), который работал в день нападения террористов, 7 октября 2023 г., на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля (как и еще четверо из погибших) барменом.