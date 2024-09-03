Кремль сообщил о завершении визита Путина в Монголию

Кремль сообщил о завершении визита Путина в МонголиюПрезидент заявил, что отношения со страной являются одними из приоритетных
Государственный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин прибыл в Монголию с двухдневным государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха 2 сентября. На следующий день прошли переговоры в узком и расширенном составах. Во время переговоров Путин пригласил Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После этого были подписаны российско-монгольские межправительственные документы.
Российский лидер встретился с председателем великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. В ходе встречи с премьером Монголии Путин отметил, что отношения России с Монголией являются одними из приоритетных.
Президенты России и Монголии возложили цветы к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Путин также посетил школу Улан-Баторского филиала Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. Визит главы государства завершился торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.
Монголия стала первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетил Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал так называемый ордер на его арест. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа говорил, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу. По его словам, все аспекты визита президента России в Монголию были тщательно подготовлены.