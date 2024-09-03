Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кремль сообщил о завершении визита Путина в Монголию

Президент заявил, что отношения со страной являются одними из приоритетных
Ведомости

Государственный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин прибыл в Монголию с двухдневным государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха 2 сентября. На следующий день прошли переговоры в узком и расширенном составах. Во время переговоров Путин пригласил Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После этого были подписаны российско-монгольские межправительственные документы.

Российский лидер встретился с председателем великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. В ходе встречи с премьером Монголии Путин отметил, что отношения России с Монголией являются одними из приоритетных.

Президенты России и Монголии возложили цветы к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Путин также посетил школу Улан-Баторского филиала Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. Визит главы государства завершился торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.

Монголия стала первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетил Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал так называемый ордер на его арест. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа говорил, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу. По его словам, все аспекты визита президента России в Монголию были тщательно подготовлены.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных