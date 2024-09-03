Польша намерена построить завод по выпуску боеприпасов для НАТО и Украины

«Да, завод боеприпасов – это то, что нам очень нужно. <…> Сегодня в этом нуждается весь Североатлантический альянс. <…> И мы, в рамках нашей ответственности за нашу собственную безопасность и безопасность общества в целом, построим этот завод в нашей стране», – сказал Дуда.