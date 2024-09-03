Польша намерена построить завод по выпуску боеприпасов для НАТО и Украины
В Польше будет построен завод по производству боеприпасов для обеспечения потребностей НАТО и Украины. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на открытии 32-й международной выставки оборонной промышленности в городе Кельце.
«Да, завод боеприпасов – это то, что нам очень нужно. <…> Сегодня в этом нуждается весь Североатлантический альянс. <…> И мы, в рамках нашей ответственности за нашу собственную безопасность и безопасность общества в целом, построим этот завод в нашей стране», – сказал Дуда.
Он также добавил, что Украине для защиты своей территории нужны «миллионы ракет», которые предстоит произвести.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия и военной техники Киеву. В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
В начале июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».