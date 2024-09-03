Что происходит в Курской области на 29-й день боевых действий

Что происходит в Курской области на 29-й день боевых действийМинистр обороны оценил безопасность приграничья на заседании Координационного совета
Боевые действия в Курской области продолжаются уже четыре недели – с тех пор, как 6 августа украинская армия вторглась на территорию региона. Минобороны регулярно публикует отчеты об ударах по позициям вооруженных сил Украины. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
«Ведомости» собрали информацию о том, что происходит в регионе на 29-й день боевых действий.
Сводка Минобороны
За сутки подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении Борок, Марьевки, Камышевки и Черкасского Поречного. Были сорваны попытки атак в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки. ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и раненными, уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.
В районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Косицы, Краснооктябрьского, Княжия Первого, Куриловки, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Плехова и Снагости поражены скопления живой силы и техники двух механизированных, трех десантно-штурмовых и одной егерской бригад, а также бригады нацгвардии и бригады охраны и обеспечения. Удары были нанесены авиацией, артиллерией и активными действиями войск.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация РФ нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов трех механизированных, двух десантно-штурмовых и одной штурмовой бригад ВСУ, а также четырех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии Украины. Атаки были совершены в районах Белополья, Ворожбы, Великой Писаревки, Глухова, Мирополья, Новой Сечи, Новоивановки, Павловки, Пустогорода, Погребков, Старых Верок, Стукаловки, Сумов, Хотеньи и Юнаковки.
За сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, станцию РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники. В общей сложности за период боев в Курской области противник потерял свыше 9300 военнослужащих.
Помимо прочего российские военные продолжают поиск и уничтожение украинских диверсионных групп в курских лесах.
Ситуация на Курской АЭС
Обстановка вызвала серьезную обеспокоенность у генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. «Гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской станции, может быть, даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской АЭС», – отметил он.
По словам главы «Росатома», Гросси неглупый и хорошо информированный человек, но он дипломат и должен выполнять Устав ООН. Лихачев надеется, что в ходе визита в Киев Гросси донесет свою точку зрения до властей Украины.
На данный момент Курская АЭС работает в штатном режиме, добавил гендиректор «Росатома».
Поддержка жителей
По данным МЧС на 3 сентября, в Курскую область доставили более 27 т гуманитарной помощи – продукты питания, воду, средства гигиены, постельные принадлежности и канцтовары. В общей сложности в регион прибыло почти 4000 т помощи.
На сегодняшний день в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 10 000 жителей региона, включая более 2700 детей. За сутки в безопасные районы выехали 64 человека.
«Металлоинвест» решил перечислить в сентябре материальную помощь в размере 50 000 руб. каждому работнику дочерних предприятий компании, расположенных в Курской и Белгородской областях.
Оценка министра обороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Как сообщает пресс-служба Минобороны, Национальный центр управления обороной страны доложил о том, как решаются поступающие в оперативную группу проблемные вопросы, а также о реализации дополнительных мер по защите приграничья.
Белоусов обсудил с главами трех регионов и командующими группировок войск текущую ситуацию и заслушал доклады заместителей министра обороны насчет материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, а также по содействию в организации эвакуации людей.
Новое решение от Центробанка
Банк России позволил кредитным организациям не увеличивать в течение трех лет с даты введения режима ЧС размер сформированного резерва по ссудам физлиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц, финансовое положение которых ухудшилось из-за возникновения ЧС. Мера касается граждан и компаний из приграничных регионов – Белгородской, Брянской и Курской областей.
При этом банки не должны ухудшать качество обслуживания долга по ссудам, которые реструктурированы после введения режима ЧС, подчеркнули в ЦБ.