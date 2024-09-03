Что происходит в Курской области на 29-й день боевых действий

Боевые действия в Курской области продолжаются уже четыре недели – с тех пор, как 6 августа украинская армия вторглась на территорию региона. Минобороны регулярно публикует отчеты об ударах по позициям вооруженных сил Украины. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.