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ЦБ разрешил банкам не увеличивать размер резервов из-за введения ЧС в регионах

Ведомости

Банк России разрешил кредитным организациям не увеличивать размер резервов по ссудам для физических и юридических лиц из-за введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионах страны. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Банки могут не увеличивать размер фактически сформированного резерва по ссудам, прочим активам и условным обязательствам в течение трех лет с даты введения режима ЧС. Мера, в частности, касается граждан и компаний из приграничных регионов: Белгородской, Брянской и Курской областей.

При этом банки не должны ухудшать качество обслуживания долга по ссудам, которые реструктурированы после введения режима ЧС. Кредитные организации также могут не исключать такие кредиты из портфелей однородных ссуд и группировать их в отдельные субпортфели.

В отношении юридических лиц банки могут принимать решения в случае положительной оценки прогноза по восстановлению нормальной финансово-хозяйственной деятельности заемщиков в обозримой перспективе. Вместе с этим должны учитываться меры господдержки, такие как субсидии, пособии, бюджетные кредиты и др.

С 10 августа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. 16 августа Банк России рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность полного прощения ипотечного долга жителям приграничья, если их жилье было полностью разрушено в ходе боевых действий.

19 августа стало известно, что предприниматели из Курской области смогут получить отсрочку по налоговым выплатам. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отсрочка будет предоставлена на год с последующей рассрочкой уплаты накопленной суммы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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