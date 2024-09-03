ЦБ разрешил банкам не увеличивать размер резервов из-за введения ЧС в регионах
Банк России разрешил кредитным организациям не увеличивать размер резервов по ссудам для физических и юридических лиц из-за введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионах страны. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.
Банки могут не увеличивать размер фактически сформированного резерва по ссудам, прочим активам и условным обязательствам в течение трех лет с даты введения режима ЧС. Мера, в частности, касается граждан и компаний из приграничных регионов: Белгородской, Брянской и Курской областей.
При этом банки не должны ухудшать качество обслуживания долга по ссудам, которые реструктурированы после введения режима ЧС. Кредитные организации также могут не исключать такие кредиты из портфелей однородных ссуд и группировать их в отдельные субпортфели.
В отношении юридических лиц банки могут принимать решения в случае положительной оценки прогноза по восстановлению нормальной финансово-хозяйственной деятельности заемщиков в обозримой перспективе. Вместе с этим должны учитываться меры господдержки, такие как субсидии, пособии, бюджетные кредиты и др.
С 10 августа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. 16 августа Банк России рекомендовал кредиторам рассмотреть возможность полного прощения ипотечного долга жителям приграничья, если их жилье было полностью разрушено в ходе боевых действий.
19 августа стало известно, что предприниматели из Курской области смогут получить отсрочку по налоговым выплатам. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отсрочка будет предоставлена на год с последующей рассрочкой уплаты накопленной суммы.