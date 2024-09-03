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Bloomberg: союзникам Киева стало труднее выполнять обещания по поставкам оружия

Ведомости

Союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении своих обещаний насчет поставок вооружения Киеву, пишет Bloomberg.

«Украинские союзники тем временем изо всех сил стараются выполнить взятые ранее в этом году обязательства по усилению систем противовоздушной обороны пострадавшей от войны страны. Нескольким союзникам по НАТО еще предстоит выполнить обязательства, подтвержденные на саммите альянса в Вашингтоне в июле», – говорится в материале.

Агентство также напоминает, что Украина потеряла значительную часть своих энергетических мощностей, и перспектива восстановления электроснабжения до начала отопительного сезона становится все более сложной. Подчеркивается также, что вторжение украинской армии в Курскую область «пока не смогло остановить стремительное наступление Москвы».

При этом Россия смогла производить ракеты и боеприпасы темпами, которые зачастую опережают способность украинских союзников поставлять оружие. Отмечается, что Москва также может рассчитывать на поставки из Ирана и Северной Кореи, сохраняя собственные производственные мощности за счет технологий и ключевых компонентов из других стран, включая Китай.

В июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне лидеры 24 стран подписали «Украинский договор». В документе подчеркивается, что страны намерены поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу». В частности, государства обязались постоянно предоставлять Киеву помощь в области безопасности, современного вооружения, оборонной промышленности, а также необходимую экономическую поддержку. Договор подписали США, Канада, Литва, Латвия, Бельгия, Канада, Люксембург, Чехия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Эстония, Польша, Португалия, Финляндия, Словения, Франция, Испания, Германия, Швеция, Исландия, Италия, Великобритания, Япония и Украина.

2 сентября Зеленский заявил, что атака Украины на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе. «Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <...> Пока там сложно», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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