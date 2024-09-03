Bloomberg: союзникам Киева стало труднее выполнять обещания по поставкам оружия
Союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении своих обещаний насчет поставок вооружения Киеву, пишет Bloomberg.
«Украинские союзники тем временем изо всех сил стараются выполнить взятые ранее в этом году обязательства по усилению систем противовоздушной обороны пострадавшей от войны страны. Нескольким союзникам по НАТО еще предстоит выполнить обязательства, подтвержденные на саммите альянса в Вашингтоне в июле», – говорится в материале.
Агентство также напоминает, что Украина потеряла значительную часть своих энергетических мощностей, и перспектива восстановления электроснабжения до начала отопительного сезона становится все более сложной. Подчеркивается также, что вторжение украинской армии в Курскую область «пока не смогло остановить стремительное наступление Москвы».
При этом Россия смогла производить ракеты и боеприпасы темпами, которые зачастую опережают способность украинских союзников поставлять оружие. Отмечается, что Москва также может рассчитывать на поставки из Ирана и Северной Кореи, сохраняя собственные производственные мощности за счет технологий и ключевых компонентов из других стран, включая Китай.
В июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне лидеры 24 стран подписали «Украинский договор». В документе подчеркивается, что страны намерены поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу». В частности, государства обязались постоянно предоставлять Киеву помощь в области безопасности, современного вооружения, оборонной промышленности, а также необходимую экономическую поддержку. Договор подписали США, Канада, Литва, Латвия, Бельгия, Канада, Люксембург, Чехия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Эстония, Польша, Португалия, Финляндия, Словения, Франция, Испания, Германия, Швеция, Исландия, Италия, Великобритания, Япония и Украина.
2 сентября Зеленский заявил, что атака Украины на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе. «Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <...> Пока там сложно», – сказал он.