Bloomberg: союзникам Киева стало труднее выполнять обещания по поставкам оружия

2 сентября Зеленский заявил, что атака Украины на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе. «Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <...> Пока там сложно», – сказал он.