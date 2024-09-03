Зеленский: ВСУ будут удерживать захваченные территории Курской области
Оккупация территорий Курской области вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжится, поскольку это является «неотъемлемой частью» плана Киева. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью NBC News.
«На данный момент она [Курская область] нам нужна», – сказал он. Зеленский заявил, что Украина будет удерживать захваченную территорию до окончания конфликта.
При этом Зеленский уточнил, что Украине не нужна российская территория и Киев не планирует «привносить туда наш украинский образ жизни». Он также сообщил, что план по «удержанию» территории Курской области будет представлен международным партнерам, в том числе США.
22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин обсудит с властями Украины планы ВСУ по Курской области. В частности, среди вопросов Вашингтона – входит ли удержание территорий в намерения Киева.
Бои в Курской области продолжаются почти месяц. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера.
За последние сутки, как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ потеряли 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, станцию РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники.