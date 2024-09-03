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Зеленский: ВСУ будут удерживать захваченные территории Курской области

Ведомости

Оккупация территорий Курской области вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжится, поскольку это является «неотъемлемой частью» плана Киева. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«На данный момент она [Курская область] нам нужна», – сказал он. Зеленский заявил, что Украина будет удерживать захваченную территорию до окончания конфликта. 

При этом Зеленский уточнил, что Украине не нужна российская территория и Киев не планирует «привносить туда наш украинский образ жизни». Он также сообщил, что план по «удержанию» территории Курской области будет представлен международным партнерам, в том числе США.

22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин обсудит с властями Украины планы ВСУ по Курской области. В частности, среди вопросов Вашингтона – входит ли удержание территорий в намерения Киева.

Бои в Курской области продолжаются почти месяц. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера.

За последние сутки, как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ потеряли 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, станцию РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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