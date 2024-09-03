Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФе

Вечером 3 сентября (мск) Путин завершил официальный визит в Монголию, где провел два дня. Монголия стала первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетил Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. В рамках визита в Монголию президента России страны заключили два соглашения о модернизации и строительстве тепловой генерации.