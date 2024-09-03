Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФе
Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме 4-5 сентября», – говорится в сообщении. Президент выступит на пленарном заседании ВЭФа.
Вечером 3 сентября (мск) Путин завершил официальный визит в Монголию, где провел два дня. Монголия стала первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетил Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. В рамках визита в Монголию президента России страны заключили два соглашения о модернизации и строительстве тепловой генерации.
ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В этом году в форуме примут участие более 6000 человек из 76 стран и регионов.