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Кремль: решение об участии Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принято

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пока не решил, примет ли участие в саммите G20 в Бразилии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Россия продолжает работу в рамках “двадцатки”. Наш шерпа продолжает активно работать со своими коллегами. Мы отстаиваем там свои интересы. Но президент пока решения не принимал», – уточнил он.

В июне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ Путин не исключил, что может приехать на саммит G20 в Бразилию. Это будет зависеть «от ситуации в стране, от ситуации у нас на украинском направлении», пояснил он. В середине июля в МИД Бразилии сообщили, что в ближайшее время направят приглашения всем главам стран – участниц «Большой двадцатки».

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Бразилия является членом Международного уголовного суда (МУС). В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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