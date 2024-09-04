Кремль: решение об участии Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принято

В июне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ Путин не исключил, что может приехать на саммит G20 в Бразилию. Это будет зависеть «от ситуации в стране, от ситуации у нас на украинском направлении», пояснил он. В середине июля в МИД Бразилии сообщили, что в ближайшее время направят приглашения всем главам стран – участниц «Большой двадцатки».