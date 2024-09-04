Кремль: решение об участии Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принято
Президент РФ Владимир Путин пока не решил, примет ли участие в саммите G20 в Бразилии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Россия продолжает работу в рамках “двадцатки”. Наш шерпа продолжает активно работать со своими коллегами. Мы отстаиваем там свои интересы. Но президент пока решения не принимал», – уточнил он.
В июне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ Путин не исключил, что может приехать на саммит G20 в Бразилию. Это будет зависеть «от ситуации в стране, от ситуации у нас на украинском направлении», пояснил он. В середине июля в МИД Бразилии сообщили, что в ближайшее время направят приглашения всем главам стран – участниц «Большой двадцатки».
Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Бразилия является членом Международного уголовного суда (МУС). В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.