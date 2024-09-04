Путин осмотрел площадку для строительства верфи во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Проект будет реализован совместно ВТБ и ОСК (100% акций компании переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет. – «Ведомости») по поручению президента, уточнили в Кремле. В июне на полях ПМЭФ Костин заявил о планах построить две новых верфи за пять лет на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России. Путин отмечал, что у ОСК есть необходимость в создании новых предприятий.
Во Владивосток Путин прибыл ночью 4 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Президент проведет международные контакты, совещание по развитию Дальнего Востока, а также выступит на пленарном заседании ВЭФ, которое пройдет 5 сентября.