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Путин осмотрел площадку для строительства верфи во Владивостоке

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

К участку для новой верфи в бухте Промежуточная глава государства отправился на катере. Его сопровождали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

Проект будет реализован совместно ВТБ и ОСК (100% акций компании переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет. – «Ведомости») по поручению президента, уточнили в Кремле. В июне на полях ПМЭФ Костин заявил о планах построить две новых верфи за пять лет на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России. Путин отмечал, что у ОСК есть необходимость в создании новых предприятий.

Во Владивосток Путин прибыл ночью 4 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Президент проведет международные контакты, совещание по развитию Дальнего Востока, а также выступит на пленарном заседании ВЭФ, которое пройдет 5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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