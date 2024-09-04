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Путин встретился с вице-премьером Сербии Вулином

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с сербским вице-премьером Александром Вулином в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в рамках проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече кроме подписания двусторонних соглашений также будет поднят вопрос о политической ситуации на Балканах. 12 августа Вулин сообщал, что Сербия и Россия сотрудничают, чтобы не допустить «цветных революций» и насильственной смены власти. Вулин напомнил, что все «цветные революции» осуществляются по одному сценарию: они начинаются с заявлений о якобы сфабрикованных выборах, как это сейчас происходит в Венесуэле после переизбрания президента Николаса Мадуро. Вице-премьер Сербии отмечает, что после таких обвинений «выборный материал» уничтожается.

До Вулина Путин встречался с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Согласно программе, следующая, завершающая, международная встреча у президента РФ будет с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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