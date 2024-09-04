Путин встретился с вице-премьером Сербии Вулином

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече кроме подписания двусторонних соглашений также будет поднят вопрос о политической ситуации на Балканах. 12 августа Вулин сообщал, что Сербия и Россия сотрудничают, чтобы не допустить «цветных революций» и насильственной смены власти. Вулин напомнил, что все «цветные революции» осуществляются по одному сценарию: они начинаются с заявлений о якобы сфабрикованных выборах, как это сейчас происходит в Венесуэле после переизбрания президента Николаса Мадуро. Вице-премьер Сербии отмечает, что после таких обвинений «выборный материал» уничтожается.