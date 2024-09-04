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Президент Литвы сообщил об обсуждении в НАТО идеи сбивать российские ракеты

Ведомости

Страны НАТО обсуждают возможность сбивать российские ракеты над Украиной, соответствующее решение должно быть принято на уровне блока, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 2 сентября в интервью газете Financial Times заявил, что республика и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство.

«Натовские страны начали обсуждение этой темы. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО», – сказал Науседа (цитата по «РИА Новости»).

В рамках НАТО лидеры стран имеют разные позиции по этому вопросу, но эта тема «постоянно обсуждается», отметил также президент Польши Анджей Дуда.

Польский министр говорил, что считает нанесение удара по ракетам, направленным в воздушное пространство его страны, законной самообороной, поскольку после пересечения границы есть риск того, что их обломки нанесут значительные повреждения. 2 сентября заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, комментируя слова Сикорского, заявил, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения. Он отмечал, что НАТО намерено помогать Украине, при этом делая «все возможное, чтобы избежать эскалации» конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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