Президент Литвы сообщил об обсуждении в НАТО идеи сбивать российские ракеты

«Натовские страны начали обсуждение этой темы. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО», – сказал Науседа (цитата по «РИА Новости»).