СК возбудил дело из-за жестокого обращения с российскими солдатами со стороны ВСУ

30 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что военнослужащие ВС РФ, которые вернулись из плена, пожаловались на жестокое обращение. По словам Мирошника, Россия фиксирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену.