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СК возбудил дело из-за жестокого обращения с российскими солдатами со стороны ВСУ

Ведомости

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело из-за жестокого обращения с военнослужащими Вооруженных сил России со стороны ВСУ, сообщили в СК.

«В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими», – говорится в сообщении.

В целях проверки информации СК завел дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 356 УК РФ: применение в вооруженном конфликте запрещенных методов. Максимальный срок лишения свободы по этой статье – 20 лет.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил Главному военному следственному управлению дать правовую оценку опубликованным материалам. Если информация достоверна, СК будет обязан установить лиц, причастных к совершению преступления.

24 августа Россия в результате переговоров вернула 115 военнослужащих ВС РФ, попавших в плен в Курской области. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнял, что вернувшиеся из плена военнослужащие – солдаты, проходившие срочную службу на границе.

30 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что военнослужащие ВС РФ, которые вернулись из плена, пожаловались на жестокое обращение. По словам Мирошника, Россия фиксирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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